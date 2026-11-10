Алекс Колев е близо до завръщане за дербито на Варна

Нападателят на Черно море Алекс Колев е близо до завръщане в игра. 33-годишният таран е в заключителния етап от възстановяването си и до дни ще поднови заниманията с топка.

Колев може да бъде на разположение на Илиан Илиев още за дербито със Спартак (Варна) на 21 ноември, събота, на стадион „Спартак“. Ако наставникът прецени да не рискува с включването му заради липсата на игрова практика, нападателят ще се завърне в следващото домакинство срещу Ботев (Пловдив) на 28 ноември.

Таранът е извън терените от два месеца. Той получи тежка травма в глезена на 6 септември при загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив). В края на срещата Колев бе ударен в десния крак и напусна принудително.

Алекс Колев се възстановява в София

Черно море няма да играе контрола по време на паузата в първенството. След два почивни дни „моряците“ подновяват тренировки днес.

Варненци записаха две победи и едно равенство в последните си три шампионатни срещи. Серията без загуба ги изкачи до деветото място в класирането.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google