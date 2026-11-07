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Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

  • 7 ное 2026 | 18:06
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Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Наставникът на Черно море Илиан Илиев похвали футболистите си за представянето им през втората част срещу Славия, въпреки че мачт в София завърши 0:0. Треньорът на "моряците" отдаде това и на вратаря на "белите" Иван Андонов.

“Според развитието трябва да съжаляваме, че не победихме. Първото полувреме имаше периоди, в които давахме инициативата. През второто скъсихме дистанцията, а след червения картон създадохме ситуации. Нямахме късмет да отбележим. Второто полувреме съм доволен от футболистите. Трудно се играе срщу Славия - отбор, който се защитава много добре и го видяхме срещу ЦСКА. Някои решения не взехме правилно, понякога нямахме късмет, а и вратарят на Славия извади невероятни положения.

Има още неща, които трябва да изчистваме. Когато си без топка, трябва да си близо до противника. Ако не е така, дори да си правилно подреден противникът може да ти създаде ситуации.

Имаме някои проблеми в завъшващата фаза. Продължаваме да работим, защото нямаме много време", завърши Илиев.

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