Националите тренират в намален състав

Националният отбор на България тренира без седем души във втория ден от лагера преди последните два мача от Лига на нациите. Стефан Велков все още не е пристигнал от Дания, където играе на клубно ниво, а преди половин час към групата се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов от израелските Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева.

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Сутринта възстановяване направиха Теодор Иванов от ЦСКА и играчите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев. Те също няма да тренират в следобедното занимание, което започна при проливен дъжд на базата в Бояна. Последният отсъстващ е вратарят Пламен Андреев, който вчера пази за Дебрецен в унгарското първенство. Той ще пристигне в България тази вечер, което важи и за Велков.

Марин Петков: Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google