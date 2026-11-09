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Националите тренират в намален състав

  • 9 ное 2026 | 17:52
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Националният отбор на България тренира без седем души във втория ден от лагера преди последните два мача от Лига на нациитеСтефан Велков все още не е пристигнал от Дания, където играе на клубно ниво, а преди половин час към групата се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов от израелските Апоел Тел Авив и Апоел Беер Шева.

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Сутринта възстановяване направиха Теодор Иванов от ЦСКА и играчите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев. Те също няма да тренират в следобедното занимание, което започна при проливен дъжд на базата в Бояна. Последният отсъстващ е вратарят Пламен Андреев, който вчера пази за Дебрецен в унгарското първенство. Той ще пристигне в България тази вечер, което важи и за Велков

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