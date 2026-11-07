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Феновете поставиха 9 въпроса пред собствениците на Черно море, получиха отговор на всеки един от тях

  • 7 ное 2026 | 21:24
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Феновете поставиха 9 въпроса пред собствениците на Черно море, получиха отговор на всеки един от тях

Феновете на Черно море излязоха с позиция след срещата им с един от собствениците на клуба - Марин Митев. Запалянковците са поставили 9 теми пред него, на които са получили следните отговори:

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“ПОЗИЦИЯ НА НФК „ЧЕРНО МОРЕ“ – ВАРНА

След протестните ни действия беше осъществен контакт със собствениците на клуба. Обещахме да ви държим в течение и затова споделяме какво обсъдихме, какви ангажименти бяха поети и кои въпроси остават отворени.

Срещнахме се с един от собствениците на клуба, Марин Митев. Представихме му откритото писмо на феновете, което публикуваме и тук, и обсъдихме въпросите, поставени в него.

Финансиране на клуба

От разговора стана ясно, че клубът разполага с възможности да подобри организацията, работата и цялостния си облик.

Искане за смяна на Пламен Андреев

Към момента все още очакваме отговор на искането си.

Представител на феновете в клуба

Обсъдихме възможността представител на привържениците да участва в работата на клуба. Целта е феновете да имат по-ясна представа какво се случва в клуба и пряка връзка с ръководството. Формата на участие предстои да се уточни.

Професионален маркетингов отдел

Беше ни казано, че работата по създаването на отдела вече е започнала. Очакваме той да заработи възможно най-скоро.

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Брандиране на клубния автобус

Беше поет ангажимент автобусът да получи визия, подобаваща на „Черно море“.

Нов спонсор

Получихме обещание, че отборът ще има нов спонсор.

Клубна емблема

Получихме категоричен отказ да се обсъжда смяна на емблемата на този етап.

По-чести срещи с феновете

Приемаме като положителен знак предложението на Марин Митев да се срещаме по-често. На тези срещи ще поставяме важните за привържениците въпроси и ще обсъждаме конкретни стъпки за подобряване на работата на клуба.

Стадион „Варна“

Беше ни казано, че до края на годината се очаква допълнително финансиране, което да ускори работата по завършването на стадиона.

Получавали сме подобни обещания и преди, без да последват реални резултати. Затова ще съдим за заявената готовност за промяна по конкретните действия и изпълнението на поетите ангажименти.

Приемаме тази среща като последна възможност ръководството да покаже с дела, че е готово за промяна. Протестните ни действия продължават. Ако не видим реални стъпки по поетите ангажименти, ще бъдем още по-шумни!

Искаме „Черно море“ да има организация, облик и отношение към привържениците, каквито подобават на професионален клуб от елита. Искаме всички да се гордеем с клуба, който обичаме и представляваме.

НИКОЙ НЕ Е НАД ЧЕРНО МОРЕ!

ВСЕКИ СОБСТВЕНИК, ДИРЕКТОР, ТРЕНЬОР, ИГРАЧ И СЛУЖИТЕЛ Е ЗАМЕНИМ!

САМО ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА!”

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