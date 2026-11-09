Трафърд разказа за непоносимата за него ситуация в Манчестър Сити

Стражът на Лийдс Джеймс Трафърд говори откровено за трудния си период в редиците на Манчестър Сити, като определи липсата на достатъчно игрови минути на стадион „Етихад“ като изключително мъчително изживяване.

Английският национал е продукт на детско-юношеската школа на „гражданите“. След като трупаше опит под наем в тимовете на Акрингтън Стенли и Болтън, той прекара два силни сезона в състава на Бърнли. Това убеди ръководството на манчестърския гранд да си го върне през миналото лято с големи надежди за бъдещето.

Първоначалните очаквания на младия футболист бяха да се пребори за титулярното място под рамката на вратата в селекцията на мениджъра Пеп Гуардиола. Тези амбиции обаче бързо се изпариха след изненадващото привличане на италианския вратар Джанлуиджи Донарума в самия край на трансферния прозорец. Сделката в последния момент закотви Трафърд на резервната скамейка почти през цялата кампания.

В интервю пред „Би Би Си Спорт“ стражът сподели за емоционалните предизвикателства по време на престоя си при шампионите.

„Усещането беше наистина кошмарно. Когато не играеш, търсиш контакт с близките си, за да споделиш напрежението. Както всеки човек след тежък работен ден, така и аз звънях на баща ми, майка ми, приятелката ми и верните ми другари. Обичам да разговарям с тях по тези теми, понякога дори звучи малко комично“, призна вратарят.

Липсата на перспектива подтикна Трафърд да потърси ново предизвикателство през лятото и да подпише с Лийдс, където негов съотборник е българският полузащитник Илия Груев. Англичанинът изтъкна, че постоянните изяви на терена са били ключови за неговото психическо равновесие и амбиции за развитие.

„Имах огромна нужда да играя редовно, за да запазя психическото си здраве. Когато си извън терена, сякаш губиш своята същност. Може би това е индивидуално, но за мен беше непоносимо да не бъда на игрището всяка седмица. Исках да играя постоянно, за да се чувствам добре, да вървя напред в кариерата си и да преследвам целите си“, допълни той.

Въпреки перипетиите вратарят гледа на преживяното като на полезен урок. „Научих много, развих качествата си и добавих две титли към биографията си само за година. Имаше мигове на сериозно отчаяние и разочарование, но днес съм признателен за натрупания безценен опит“, завърши Трафърд.

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Снимки: Imago