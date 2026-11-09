В Юнайтед имат идея как да помогнат на Карик, ако решат да го оставят на поста

Ръководството на Манчестър Юнайтед все още обмисля бъдещето на Майкъл Карик, който и през тази международна пауза няма да се чувства сигурен за работата си. Англичанинът вчера ясно заяви, че не смята сам да се оттегля и знае какво да направи, за да подобри резултатите. Докато спекулациите за евентуалния му наследник продължават и името на Маусио Почтино изплува като новия фаворит за поста, на "Олд Трафорд" обмислят и друга възможност. Според журналиста Грейм Бейли има идея да бъде привлечен нов асистент на Майкъл Карик, в случай че се стигне до извода англичанинът да остане. Конкретното име, което се обсъжда, е това на Аарън Данкс, който в момента в помощник на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен).

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Двамата се познават много добре, като Данкс бе асистент на Карик и в Мидълзбро. В Юнайтед ценят високо качествата на първия и смятат, че той може да бъде от голяма полза за настоящия мениджър на "червените дяволи". Също обаче важи и за Компани и Байерн, като покрай здравословните проблеми на белгиеца Данкс дори водеше отбора в последните няколко мача на баварците.

Манчестър Юнайтед с антирекорд, който сочи към големия проблем на отбора на Карик

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