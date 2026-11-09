Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

В Юнайтед имат идея как да помогнат на Карик, ако решат да го оставят на поста

  • 9 ное 2026 | 12:57
  • 607
  • 0

Ръководството на Манчестър Юнайтед все още обмисля бъдещето на Майкъл Карик, който и през тази международна пауза няма да се чувства сигурен за работата си. Англичанинът вчера ясно заяви, че не смята сам да се оттегля и знае какво да направи, за да подобри резултатите. Докато спекулациите за евентуалния му наследник продължават и името на Маусио Почтино изплува като новия фаворит за поста, на "Олд Трафорд" обмислят и друга възможност. Според журналиста Грейм Бейли има идея да бъде привлечен нов асистент на Майкъл Карик, в случай че се стигне до извода англичанинът да остане. Конкретното име, което се обсъжда, е това на Аарън Данкс, който в момента в помощник на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен).

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Двамата се познават много добре, като Данкс бе асистент на Карик и в Мидълзбро. В Юнайтед ценят високо качествата на първия и смятат, че той може да бъде от голяма полза за настоящия мениджър на "червените дяволи". Също обаче важи и за Компани и Байерн, като покрай здравословните проблеми на белгиеца Данкс дори водеше отбора в последните няколко мача на баварците.

Манчестър Юнайтед с антирекорд, който сочи към големия проблем на отбора на Карик
Манчестър Юнайтед с антирекорд, който сочи към големия проблем на отбора на Карик
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Трафърд разказа за непоносимата за него ситуация в Манчестър Сити

Трафърд разказа за непоносимата за него ситуация в Манчестър Сити

  • 9 ное 2026 | 13:24
  • 24
  • 0
Раул Гонсалес ще поеме отбор, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон

Раул Гонсалес ще поеме отбор, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон

  • 9 ное 2026 | 13:05
  • 290
  • 0
Рома подготвя нов договор за свой защитник

Рома подготвя нов договор за свой защитник

  • 9 ное 2026 | 12:45
  • 348
  • 0
Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

  • 9 ное 2026 | 12:28
  • 532
  • 0
Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

Защитник на Ювентус получи спешна повиквателна от Роберто Манчини

  • 9 ное 2026 | 12:12
  • 544
  • 0
Звезда на Милан побесня срещу съдиите: Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате

Звезда на Милан побесня срещу съдиите: Постоянните лъжи няма да ви помогнат да прогресирате

  • 9 ное 2026 | 11:50
  • 1327
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 5075
  • 23
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 1403
  • 4
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 7994
  • 47
Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

  • 9 ное 2026 | 10:53
  • 7163
  • 6
Повикаха крило на Арда в националния отбор

Повикаха крило на Арда в националния отбор

  • 9 ное 2026 | 09:26
  • 7766
  • 5
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 10078
  • 3