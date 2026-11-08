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Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

  • 8 ное 2026 | 14:58
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Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби не скри разочарованието си от представянето на своите футболисти при поражението с 0:1 като гост на Лийдс. Италианският специалист призна, че лондончани заслужено са загубили, като отправи сериозни критики към отбора за играта му през второто полувреме. „Това бяха два различни мача в рамките на една среща. През първото полувреме играхме добре, атакувахме и създадохме две-три чисти положения за гол, без да допуснем почти нищо пред нашата врата. След почивката обаче страдахме прекалено много и заслужавахме да загубим“, заяви Де Дзерби.

„Не спечелихме нито едно единоборство, нито една ситуация един на един. Имаше пространство за игра, но не вземахме правилните решения и не заемахме правилните позиции. Не показахме характер, индивидуалност и смелост. Ако искаме да печелим, трябва да преследваме победата. Не можем да разчитаме на това, че сме Тотнъм, за да спечелим даден мач“, добави италианецът.

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Наставникът коментира и спорната ситуация от първото полувреме, когато Джейдън Богъл влезе грубо в глезена на Матис Тел. След продължителна проверка с ВАР защитникът на Лийдс не получи червен картон, а французинът трябваше да бъде заменен принудително. „Не знам дали това беше ситуация за червен картон, защото не я видях добре. Но съм изненадан, че в същата зона през второто полувреме имаше две различни нарушения срещу Педро Поро, за които бяха показани жълти картони. Критериите на съдията не бяха достатъчно добри“, заяви Де Дзерби.

Специалистът разкри още, че контузията на Тел изглежда сериозна и предстоят медицински изследвания, които да покажат колко време ще отсъства нападателят. Той коментира и състоянието на Джеймс Мадисън, който все още не е готов за пълноценно участие, но увери, че когато възстанови физическата си форма, ще бъде важна част от състава.Поражението сложи край на серията от три поредни победи на Тотнъм във всички турнири. Единственото попадение на „Еланд Роуд“ бе дело на резервата Ноа Окафор в 79-ата минута.

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Снимки: Gettyimages

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