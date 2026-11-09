Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

Бъдещето на Роналд Араухо остава отворено, след като уругвайският защитник премина под наем от Барселона в Ливърпул с договор до 30 юни 2027 година. В споразумението между двата клуба е включена незадължителна клауза за откупуване в края на сезона, чиято стойност възлиза на около 47 милиона паунда (приблизително 55 милиона евро).

До този момент представянето на бранителя под ръководството на испанския мениджър Андони Ираола е изключително убедително. Араухо вече записа около дузина двубои за мърсисайдци и се утвърди като неизменна част от титулярния състав. В по-голямата част от срещите той действа като десен бек, но в няколко случая бе използван и на обичайната си позиция в центъра на защитата.

На „Анфийлд“ са много доволни от изявите на уругваеца, но според "Спорт" поради сериозната финансова стойност на евентуалната сделка ръководството няма да бърза с окончателно решение преди края на кампанията, въпреки слуховете за незабавно активиране на клаузата. С оглед на вероятната раздяла с фигури като Ван Дайк и Джо Гомес, която би отворила сериозна празнина в центъра на отбраната, задържането му изглежда логично. Араухо дори бе избран за играч на месец октомври при „червените“, възвръщайки своята увереност с редовна игрова практика и ключови попадения.

Самият футболист също предпочита да изчака развръзката през лятото. Араухо е наясно, че от Барселона следят внимателно изявите му, а освен това има действащ дългосрочен договор с каталунците до 2032 година. Към момента около него цари пълно спокойствие и нищо не е решено окончателно.

🚨 Liverpool will wait until the end of the season before deciding whether to sign Ronald Araújo permanently from Barcelona. The Uruguayan has impressed under Andoni Iraola, making 12 appearances and winning Liverpool's October Player of the Month award. Liverpool hold a £47M purchase option on Araújo, whose loan expires in June 2027. His Barcelona contract runs until 2032. (Source: @sport) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 9, 2026

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