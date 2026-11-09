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Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

  • 9 ное 2026 | 12:28
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Бъдещето на Араухо няма да бъде решено преди края на сезона

Бъдещето на Роналд Араухо остава отворено, след като уругвайският защитник премина под наем от Барселона в Ливърпул с договор до 30 юни 2027 година. В споразумението между двата клуба е включена незадължителна клауза за откупуване в края на сезона, чиято стойност възлиза на около 47 милиона паунда (приблизително 55 милиона евро).

До този момент представянето на бранителя под ръководството на испанския мениджър Андони Ираола е изключително убедително. Араухо вече записа около дузина двубои за мърсисайдци и се утвърди като неизменна част от титулярния състав. В по-голямата част от срещите той действа като десен бек, но в няколко случая бе използван и на обичайната си позиция в центъра на защитата.

На „Анфийлд“ са много доволни от изявите на уругваеца, но според "Спорт" поради сериозната финансова стойност на евентуалната сделка ръководството няма да бърза с окончателно решение преди края на кампанията, въпреки слуховете за незабавно активиране на клаузата. С оглед на вероятната раздяла с фигури като Ван Дайк и Джо Гомес, която би отворила сериозна празнина в центъра на отбраната, задържането му изглежда логично. Араухо дори бе избран за играч на месец октомври при „червените“, възвръщайки своята увереност с редовна игрова практика и ключови попадения.

Самият футболист също предпочита да изчака развръзката през лятото. Араухо е наясно, че от Барселона следят внимателно изявите му, а освен това има действащ дългосрочен договор с каталунците до 2032 година. Към момента около него цари пълно спокойствие и нищо не е решено окончателно.

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