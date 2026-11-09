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Рома подготвя нов договор за свой защитник

  • 9 ное 2026 | 12:45
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Ръководството на Рома планира да поднови договора на един от основните играчи в отбора - Марио Ермосо, пишат италианските медии.

Испанският централен защитник е отбелязал три гола в 14 мача през този сезон, като последното попадение откри резултата в домакинския мач срещу Сасуоло (3:0). Договорът на родения през 1995 г. футболист изтича след края на сезона, но наставникът Джан Пиеро Гасперини държи Ермосо да остане в отбора.

Затова Рома вече подготвя подновяване на контракта. Според „Кориере дело Спорт“ двете страни са близо до споразумение: очаква се бившият играч на Атлетико Мадрид да подпише нов договор до 2029 г., с опция за още една година (до 2030 г.). Споразумението предвижда значително намаляване на заплатата – стъпка, която други ключови фигури в съблекалнята като Пауло Дибала и Лоренцо Пелегрини вече предприеха.

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Снимки: Gettyimages

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