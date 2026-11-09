Раул Гонсалес ще поеме отбор, който изпадна от Ла Лига през миналия сезон

Легендата на Реал Мадрид и испанския футбол Раул Гонсалес Бланко е най-вероятният бъдещ наставник на втородивизионния Овиедо, съобщават медиите в Испания.

Тимът от Астурия днес официално обяви раздялата със старши треньора Хулиан Калеро. Заедно с него си тръгват и всички членове на неговия щаб. Решението на шефовете на Овиедо идва след период на колебания относно бъдещето на наставника, като дори победата с 2:1 над Кадис през уикенда не успя да спаси поста му.

🚨 ¡RAÚL GONZÁLEZ SERÁ EL NUEVO ENTRENADOR DEL OVIEDO! 🔵 Pachuca busca un cambio radical en el banquillo y destituye a Julián Calero; le sustituirá Raúl https://t.co/FaTVf3SNSE — Diario AS (@diarioas) November 9, 2026

Клубът в момента заема 9-а позиция в Ла Лига 2 с 21 точки. Отпадането от турнира за Купата на краля от четвъртодивизионния Нумансия и домакинската загуба от Лас Палмас обаче окончателно разклатиха позициите на наставника, който иначе бе назначен през лятото.

Раул пък притежава профил, който напълно отговаря на изискванията на собственика на клуба Хесус Мартинес. Ръководството харесва силния характер на Раул, богатата му футболна визитка и модерното разбиране за играта. Между легендарния нападател и Овиедо съществува и лична връзка, тъй като неговият син играе за втория отбор – Овиедо Ветуста.

Gracias, Julián Calero 🫂💙 📲 https://t.co/kildBTvEmn #RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/dg9weabr5X — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Раул в момента е свободен и не води нито един отбор. За последно той бе начело на втория тим а Реал Мадрид - Реал Кастиля, където остана цели шест години. Бившият нападател обаче напусна през 2025 г., като оттогава бе спряган за куп различни отбори.

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