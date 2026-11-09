Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Маурисио Почетино е новият фаворит на букмейкърите за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Аржентинецът неведнъж през годините бе свързван с "червените дяволи", а след като подписа нов договор с федерацията на САЩ, не бе включван в сметките за потенциалните наследници на Майкъл Карик. Нагласите обаче са се променили след вчерашното равенство с Астън Вила. Въпреки че Юнайтед показа характер и на два пъти наваксваше изоставане от два гола, отборът остава само с една победа в Премиър лийг от началото на сезона и посреща ноемврийската пауза като тим от зоната на изпадащите.

🚨 Mauricio Pochettino has emerged as the 𝗕𝗢𝗢𝗞𝗠𝗔𝗞𝗘𝗥𝗦' 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗨𝗥𝗜𝗧𝗘 to replace Michael Carrick at Manchester United. The USA manager is open to a Premier League return, with Eddie Howe and Julian Nagelsmann also among the leading candidates. Pochettino leads the betting at 5/2, ahead of Howe at 3/1 and Nagelsmann at 6/1, as Carrick's future remains uncertain. (Source: @standardsport) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 9, 2026

Почетино често в своите интервюта споделя, че иска да се върне в Премиър лийг. Евентуалното му назначение със сигурност ще излезе скъпо на Юнайтед, тъй като той трябва да бъде освободен от неговия контракт, който е до 2030 година. Въпреки това в момента аржентинецът е фаворизиран пред Еди Хау и Юлиан Нагелсман, които се очертаха като основните варианти още след загубата на Манчестър Юнайтед от Борнемут, когато ръководството отново дискутираше евентуалната смяна на Карик. Тогава бе решено англичанинът да остане. Той в някаква степен използва възможността. Да, отборът загуби от Челси, но след това "червените дяволи" стигнаха до обрат и победа с 3:2 над Рома в Шампионската лига. Ремито с Астън Вила също не може да се счита като провал само по себе си, но все пак отборът много трудно печели точки и тази негативна тенденция трябва да бъде променена.

Решено е: Карик получава още време

Самият Карик изрази увереност, че ще запази работата си и по време на паузата за националните отбори и ще води Юнайтед в дербито с Ливърпул. По време на напрегнато интервю за Sky Sports Карик беше попитан дали обмисля позицията си. „Не“, - отговори 45-годишният специалист, чийто тон беше лаконичен, когато репортерът Патрик Дейвидсън отбеляза, че със сигурност ще се водят разговори относно бъдещето му преди дербито с Ливърпул.

„Така ли?“ - отвърна той. - „Вие ми казвате. Напълно наясно съм в каква посока трябва да поеме клубът – трябва да се печелят мачове.

Не сме спечелили достатъчно срещи, но очаквам да продължим напред, да надграждаме върху нещата, по които работим, и да запазим много от добрите елементи, показани в днешния двубой, като същевременно коригираме някои грешки и започнем да печелим футболни мачове.“

От Ман Юнайтед са се свързали с Дешан

Освен Почетино, Хау и Нагелсман в списъка на букмейкърите са още Антонио Конте, Унай Емери и Фабиан Хюрцелер. По-новите имена са на Себастиан Хьонес и на бившия селекционер на Франция Дидие Дешан, който обаче според някои информации вече е изразил позицията си, че няма интерес към работата.

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