Селекционерът на Австралия иска да остане: Ще проведем разговори

Селекционерът на националния отбор на Австралия Тони Попович е отворен за дългосрочно удължаване на договора си начело на тима след отлагането на Купата на Азия, като същевременно продължи изграждането на състава в навечерието на континенталния турнир. Попович отказа предложение за четиригодишно удължаване на контракта си с Футболната федерация на Австралия, което би го задържало на поста до Световното първенство през 2030 година, а вместо това подписа споразумение, което е в сила до края на първоначално планирания период за провеждане на Купата на Азия - февруари.

След като миналата седмица турнирът беше отложен за 2028 година заради нападения срещу домакина Саудитска Арабия, Попович заяви, че е готов да обсъди по-дългосрочен ангажимент с федерацията. „Да, напълно отворен съм към всички възможности, както бях и през юни. Сигурен съм, че ще проведем разговори“, коментира селекционерът по време на видеовръзка от Доха, цитирана от агенция Reuters. „Напълно отворен съм и се чувствам много добре в тази роля. Това е чест и привилегия. Не приемам тази работа за даденост“, каза още Тони Попович.

Специалистът пое поста от Греъм Арнолд в края на 2024 година и осигури на Австралия необичайно безпроблемно класиране за Световното първенство. В петък в Доха съставът Австралия ще се изправи срещу шампиона от Купата на Азия - Катар, а следващата седмица в Аман предстои приятелски мач срещу Йордания. Миналата седмица Асоциацията на професионалните футболисти в Австралия съобщи, че футболистите са изразили категорично мнение, че мачът с Йордания трябва да бъде пренасрочен или преместен на друго място поради съображения за сигурност в региона. Въпреки това Попович, който в събота обяви списък от 25 играчи за предстоящите приятелски срещи, заяви, че нито един футболист не е отказал участие.

В състава са включени седем състезатели, които все още нямат записани минути за националния отбор, сред които централният защитник на Сентръл Коуст Маринърс Дизел Херингтън. Той се присъединява към своя по-малък брат Лукас Херингтън. Що се отнася до преговорите за нов договор, Тони Попович отбеляза, че отлагането на Купата на Азия му позволява да се съсредоточи върху намирането и изпробването на повече футболисти - подход, подобен на този, използван през годината преди Световното първенство. „Налага се постоянно да се адаптираме към ситуациите, а в случая с отлагането на турнира концентрацията ни се измества към хоризонт от 12 месеца - време, в което можем да помислим как евентуално да интегрираме нови играчи“, добави той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages