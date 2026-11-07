Лийдс надви Тотнъм и се завърна към победите, а Груев - в игра

Отборът на Лийдс постигна победа с 1:0 при домакинството си на Тотнъм в ранния мач от съботната програма на десетия кръг в Премиър лийг. Така йоркширци прекратиха негативната си поредица от пет мача без успех, като същевременно сложиха край на победната серия от три мача на “шпорите”. Освен това “белите” надвиха този съперник за първи път от шест мача насам.

Българският национал Илия Груев се появи на терена в добавеното време, когато замени Шон Лонгстаф. Така полузащитникът записа първи игрови минути за Лийдс от 18 април насам, когато влезе като резерва при победата с 3:0 над Уулвърхамптън - последния му мач преди неговата тежка контузия.

Що се отнася до самия мач, първото полувреме почти не предложи голови положения, но имаше две проверки на ВАР, при които не беше дадена дузпа за домакините заради игра с ръка на Матеуш Фернандеш и не беше показан червен картон на техния играч Джейдън Богъл за негово остро влизане срещу Матис Тел. През втората част Лийдс засипа противниковата врата с голям брой удари и в крайна сметка стигна до победно попадение в 79-ата минута. Тогава гостите не успяха да изчистят топката при изпълнение на тъч, което даде възможност на Ноа Окафор да я прати в мрежата им със своя удар.

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Така Лийдс събра 14 точки и се изстреля на осмото място в класирането, а Тотнъм се смъкна на десетата позиция със своите 12 пункта.

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Снимки: Gettyimages