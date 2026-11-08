Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?

В последните 30 години има само един случай, в който в Сао Пауло, когато вали, пилотът, който е стартирал от полпозишън, е успял да спечели състезанието.
Това направи през 2016 година Люис Хамилтън, който обаче през този сезон загуби битката за световната титла срещу съотборника му в Мерцедес Нико Розберг.
Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!
Във всички останали случаи, пилотите, тръгнали от първа позиция не успяват да стигнат до победата или дори отпадат.
За днес прогнозата за времето в Сао Пауло не е особено категорична - очаква се да вали, но в същото време има вероятност и състезанието или поне част от него да е на напълно суха писта.
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От Пирели прогнозираха състезание с два бокса, ако не вали, но ако е мокро никой не може да прогнозира какво ще стане.
Люис Хамилтън и Макс Верстапен стартират от дъното на решетката, но британецът обясни, че ще се опита „някак си да спечели“, да видим какво ще стане.