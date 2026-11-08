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Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?

  • 8 ное 2026 | 16:27
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Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?

В последните 30 години има само един случай, в който в Сао Пауло, когато вали, пилотът, който е стартирал от полпозишън, е успял да спечели състезанието.

Това направи през 2016 година Люис Хамилтън, който обаче през този сезон загуби битката за световната титла срещу съотборника му в Мерцедес Нико Розберг.

Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!
Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!

Във всички останали случаи, пилотите, тръгнали от първа позиция не успяват да стигнат до победата или дори отпадат.

За днес прогнозата за времето в Сао Пауло не е особено категорична - очаква се да вали, но в същото време има вероятност и състезанието или поне част от него да е на напълно суха писта.

Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?
Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?

От Пирели прогнозираха състезание с два бокса, ако не вали, но ако е мокро никой не може да прогнозира какво ще стане.

Люис Хамилтън и Макс Верстапен стартират от дъното на решетката, но британецът обясни, че ще се опита „някак си да спечели“, да видим какво ще стане.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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