Мат Пейн отива на финал в Суперкарс, звездата на GM отпадна

Мат Пейн записа шестата си победа за сезона в сериите Суперкарс и затвърди лидерската си позиция в шампионата след труден, но безупречно контролиран успех на пистата „Сандаун Парк“ в Мелбърн.

Пилотът на Гроув Рейсинг потегли от полпозишън със своя Форд Мустанг за втори пореден ден и успя да удържи първата позиция в първия завой срещу стартиралия до него Антон Де Паскуале с Шевролет Камаро на Тим 18. Пейн бързо натрупа комфортна преднина, но в заключителните обиколки Де Паскуале се справи с трафика и стопи изоставането си до под секунда. Въпреки напрежението и трафика пред лидера, Пейн запази хладнокръвие и пресече финалната линия с минимален аванс от 0,7 секунди.

An almighty boilover was just 0.7 seconds away 🤯 #RepcoSC #Supercars https://t.co/9upZTPAKIO — Supercars (@supercars) November 8, 2026

Броуди Костеки триумфира в Сандаун и отива на финала в Суперкарс

Второто място обаче се оказа недостатъчно за Де Паскуале. Според регламента на финалите в Суперкарс единственият му шанс за класиране напред бе победата, след като съботният триумф на Броуди Костеки остави свободни само две квоти.

„Беше изключително напрегнато. Видях колоната от изостанали с една обиколка автомобили пред мен в последните обиколки и успях да изпреваряина част от тях. Гумите бяха на предела в края, но успях да удържа победата на косъм. Имахме отлично темпо през целия уикенд и изпълнихме задачите си безупречно“, сподели развълнуваният Пейн след първия си успех от август насам.

Team 18 driver was "hoping for a shitshow" as leaders hit backmarkers #RepcoSC #Supercars https://t.co/MAUiW6Y9rf — Supercars (@supercars) November 8, 2026

Чаз Мостарт с исторически триумф в Голд Коуст, получава шанс за титлата

Де Паскуале не скри разочарованието си от пропуснатата възможност:

„Дадох абсолютно всичко от себе си и опитах да го настигна. Той направи малко по-добър старт, а гумите му не се износиха толкова, колкото се надявах.“

Four races in, and Cooper Murray has his first podium with PremiAir Racing 🔥 #RepcoSC #Supercars https://t.co/KfdZ3S06J6 — Supercars (@supercars) November 8, 2026

Третото място също отиде при представител на Шевроле. Едва два състезателни уикенда след преминаването си в ПремиЕър Рейсинг от тима на Еребус Моторспорт, Купър Мъри направи изключително чисто каране без грешки и се качи на подиума за първи път в кариерата си в Суперкарс.

Брок Фийни триумфира във второто състезание в Сърфърс Парадайс

Брок Фийни завърши четвърти зад волана на своя Форд за Трипъл Ейт, с което си гарантира място във финалната четворка. В същото време надеждите на съотборника му Уил Браун бяха попарени още в квалификацията, след като остана само на 0,04 секунди от преминаване във втория етап и стартира 19-и. Въпреки силното състезание и прогреса до шестата позиция (на 12 секунди зад Фийни), бившият шампион се нуждаеше единствено от победа и отпадна от борбата.

Класирането на Де Паскуале извън първото място осигури класиране за финалите на Чаз Мостарт. След като пропусна пресявката за топ 10 с 0,02 секунди и тръгна 11-и, Мостарт реализира ключови изпреварвания – включително срещу Томас Рандъл (Тикфорд Форд) за петата позиция. Неговият съотборник Кам Уотърс имаше труден ден, стартира 19-и и завърши едва 15-и, което сложи край на шампионските му амбиции.

The final four is set 👀 #RepcoSC #Supercars https://t.co/CW5vYFNOmt — Supercars (@supercars) November 8, 2026

Победителят от събота Броуди Костеки преживя кошмарен неделен старт. Той получи наказание преминаване през питлейна заради изключване на двигателя по време на формиращата обиколка, което нарушава правилника. Това го свлече от четвърто до 23-то място, но със стабилно темпо успя да се пребори за десетата позиция на финала.

Penalty or play on? 🤔 #RepcoSC #Supercars https://t.co/CTmdN8LJSJ — Supercars (@supercars) November 8, 2026

Така в решителната фаза за титлата трима пилоти на Форд: Пейн, Фийни и Костеки – ще се опитат да защитят отличието на марката срещу единствения представител на Тойота Чаз Мостарт. Големият финал ще се проведе между 27 и 29 ноември по улиците на Аделаида, където пилотите ще се изправят в три състезания, включително исторически първи петъчен вечерен старт.

Didn't need that mirror anyway 🤣🤣🤣🤣 #RepcoSC #Supercars https://t.co/AGMhxiQWXz — Supercars (@supercars) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages