Защо Хамилтън ще стартира пред Верстапен и Перес, въпреки че има по-голямо наказание

Люис Хамилтън е един от общо петимата пилоти, които получиха наказания за използването на допълнителни компоненти в задвижващите си системи в хода на уикенда за Гран При на Сао Пауло.

When in Brazil 🤩🇧🇷 https://t.co/0UBPnKbv7Q — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 8, 2026

Седемкратният шампион има общо санкция от 75 места, която теоретично би означавала, че той ще стартира последен. На стартовата решетка обаче пилотът на Ферари ще се нареди пред Макс Верстапен и Серхио Перес, които имат наказания от по 30 позиции.

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Причината за тази наглед странна подредба на тримата се крие в спортния правилник, който засяга подреждането на пилотите с наказания. В него е записано, че състезателите със санкция от 15 или повече позиции ще стартират от дъното на решетка, като те ще бъдат подредени спрямо класирането им в квалификацията, независимо от точния размер на наказанията. Така Хамилтън, който завърши квалификацията на 11-то място, ще потегли пред Верстапен и Перес, които се класираха съответно 16-ти и 21-ви.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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