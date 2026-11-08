Верстапен гледал футбол по време на квалификацията в Бразилия

Макс Верстапен разкри, че е уплътнил времето си по време на дългата пауза в квалификацията преди Гран При на Сао Пауло, като е гледал мачове от Премиър лийг.

Квалификационната сесия на „Интерлагос“ беше спряна малко след началото ѝ заради проливния дъжд, който наводни пистата. Прекъсването продължи над час преди квалификацията да бъде възобновена.

There's something about Max and comeback drives at Interlagos 🇧🇷 Where will he finish on Sunday? ✍️ #F1 #BrazilGP https://t.co/2qQleLViRh — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Верстапен участва само в първата ѝ част, въпреки че се класира за втората, но с оглед наказанието си от 30 места реши да не излиза на пистата в нея. След квалификацията четирикратният шампион каза, че заради въпросното наказание не се е насладил на условията, тъй като целият му фокус е бил върху състезанието днес.

Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?

„Не особено, защото не се боря за нищо. Мислите ми вече са насочени към утрешния ден, така че идеята беше просто да направя една обиколка, без да поемам излишни рискове. Във всяка обиколка, която направих, бяхме сред най-бързите, но за мен това не е изненада. „Но така или иначе ще стартирам последен, така че няма никакво значение. Днес загубих 12 часа от живота си, които никога няма да си върна“, коментира Верстапен пред Viaplay.



„Гледах футбол. Висшата лига. Следях няколко различни мача, но последният, който гледах, преди да се кача в колата, беше Нотингам Форест – Манчестър Сити. Резултатът беше 3:1 и всъщност видях страхотен гол точно преди да се върна в кокпита“, добави нидерландецът, когато беше попитан какво е правил по време на дългата пауза.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages