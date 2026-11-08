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Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!

  • 8 ное 2026 | 15:46
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Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира, че ако днес не вали, пилотите ще имат нужда от два бокса, за да покрият състезателната дистанция в Гран При на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“. Ако обаче завали, прогнозите отиват в коша за боклук.

„Квалификацията вчера беше идеална илюстрация за това какво представлява тук една сесия на дъжд - обясни директорът на Пирели Моторспорт Дарио Марафуски. - Първо мокрите гуми, после интермедия и благодарение на промените в съставите на гумите, преходът между двата модела става много по-плавно.

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„Прогнозата дава 60% шанс за дъжд, така че е напълно възможно цялото или част от състезанието да са на мокро.

„Ако обаче състезанието е на сухо, боксовете ще са два - две серии обиколки с меките сликове и след това една със средно твърдите. Тази стратегия е с около 3 секунди по-бърза от другата, в която се използват и твърдите гуми.

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„Стратегията само с един бокс е с около 10 секунди по-бавна, а тук пресичащата стратегия отново ще е успешна.“

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Снимки: Gettyimages

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