Съндърланд - Челси (съставите)

Челси гостува на последния в класирането Съндърланд в двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг. Мачът започва в 16:00 часа.

В миналия кръг “сините” надвиха Манчестър Юнайтед с 2:0 и са в настроение да преследват нов успех. В същото време домакините имат шест поражения и само една победа, заради което са на дъното.

Коул Палмър, Педро Нето и Морган Роджърс са титулярите с офанзивни функции в състава на Чаби Алонсо, а Естевао е на пейката.

Your Chelsea side today! ✔️ #CFC | #SUNCHE https://t.co/ciaILJeAuu — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2026

Браян Броби, който с три гола е водещ реализатор на Съндърланд в първенството, е на върха на нападението.

RLB's XI to take on Chelsea! 📝👊 #SUNCHE https://t.co/1XWyHk0x56 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 8, 2026

Съставите:



СЪНДЪРЛАНД: Рьофс, Мюние, Мукиеле, ОНиен, Рейнилдо, Джака, Садики, Хюм, Ль Фи, Талби, Броби



ЧЕЛСИ: Пендерс, Палестра, Фофана, Колуил, Чавария, Лавия, Кайседо, Хендерсън, Палмър, Роджърс, Нето

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