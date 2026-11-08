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Съндърланд - Челси (съставите)

  • 8 ное 2026 | 14:57
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Съндърланд - Челси (съставите)

Челси гостува на последния в класирането Съндърланд в двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг. Мачът започва в 16:00 часа.

В миналия кръг “сините” надвиха Манчестър Юнайтед с 2:0 и са в настроение да преследват нов успех. В същото време домакините имат шест поражения и само една победа, заради което са на дъното.

Коул Палмър, Педро Нето и Морган Роджърс са титулярите с офанзивни функции в състава на Чаби Алонсо, а Естевао е на пейката.

Браян Броби, който с три гола е водещ реализатор на Съндърланд в първенството, е на върха на нападението.

Съставите:

СЪНДЪРЛАНД: Рьофс, Мюние, Мукиеле, ОНиен, Рейнилдо, Джака, Садики, Хюм, Ль Фи, Талби, Броби

ЧЕЛСИ: Пендерс, Палестра, Фофана, Колуил, Чавария, Лавия, Кайседо, Хендерсън, Палмър, Роджърс, Нето

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