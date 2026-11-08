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Макс Верстапен се съмнява, че може да повтори историческия си триумф в Бразилия

  • 8 ное 2026 | 14:21
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Макс Верстапен омаловажи шансовете си за нов впечатляващ пробив от дъното на стартовата решетка до победата в неделната надпревара за Голямата награда на Сао Пауло във Формула 1.

Преди две години нидерландецът потегли от 17-а позиция, но сътвори истински подвиг на пистата и стигна до сензационен успех. В състезанието през 2026 година Верстапен отново е принуден да стартира от опашката на колоната заради наказание, свързано със задвижващата система. Компания там ще му прави пилотът на Ферари Люис Хамилтън, санкциониран за същото провинение.

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Нидерландецът обаче не вижда реална възможност да си пробие път до челото, изтъквайки ограниченията, които налагат новите задвижващи агрегати, въведени през 2026 година.

„Проблемът е, че тук батерията се изтощава напълно още на правата - сподели Верстапен пред медиите. - Преди разполагахме със системата DRS, която даваше предимство от половин секунда. Сега обаче крилата на всички са постоянно отворени на правите участъци и всеки използва батерията по един и същ начин. Затова няма голяма разлика в скоростта. Получава се нещо подобно на състезанието в Мексико – изключително трудно е да генерираш по-висока максимална скорост. Определено няма да е толкова лесно, колкото през 2024 година.“

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Дъждът няма да улесни задачата

Съботната квалификация на пистата „Интерлагос“ бе сериозно нарушена от проливен дъжд, който доведе до значително забавяне на програмата. Въпреки че за неделния старт също се очакват превалявания, прогнозите сочат, че те няма да бъдат със същия интензитет.

Верстапен гледал футбол по време на квалификацията в Бразилия
Верстапен гледал футбол по време на квалификацията в Бразилия

Дори дъждът да се завърне, Верстапен не вярва, че това ще му помогне да напредне по-бързо в класирането.

„Така или иначе нямаше да е леко на суха писта, но на мокро ще бъде още по-тежко. Видимостта е нулева, а това вероятно е най-голямото изпитание от всички“, категоричен бе Верстапен.

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Снимки: Gettyimages

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