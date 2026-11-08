Леклер за Ферари: Естествено, че има напрежение!

Докато Люис Хамилтън и шефът на тима Фред Васьор бяха засипани с въпроси в Бразилия относно провала на Ферари в Гран При на Мексико Сити и как двамата пилоти могат да се състезават помежду си, без да вредят на отбора, позицията на Шарл Леклер до голяма степен оставаше встрани от публичния дебат.

Шарл се включи по-късно в дискусията по напълно обясними причини – раждането на първото му дете през изминалата седмица. По негови думи, докато е държал новородената Бианка в ръцете си, в главата му не е имало място за нищо друго, поне до пристигането му в четвъртък вечерта и първите му разговори с Васьор и Хамилтън.

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След петъчните свободни тренировки Леклер направи кратък коментар, като обясни, че след вътрешните разговори смята въпроса за напълно решен и че според него не трябва да се говори излишно по темата занапред.

След съботната квалификация пилотът на Скудерията отново трябваше да отговаря на медийни запитвания, но запази същата позиция.

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„От моя гледна точка бях напълно откровен и смятам, че разговорът беше полезен. Винаги има нужда от това след подобни моменти. Мисля, че ситуацията се разду твърде много и се обсъжда прекалено дълго. В същото време това беше много специална седмица за мен и нямаше как да проведа тези разговори по-рано. Беше важно да поговорим, но сега за мен това е затворена страница и гледаме напред“, сподели Льоклер.

Въпреки опитите му да сложи край на спекулациите, той същевременно призна за съществуващото съперничество между него и Хамилтън – фактор, с чието управление Васьор тепърва ще трябва да се справя.

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Запитан дали всичко между него и британеца вече е наред, Леклер отговори утвърдително, но допълни: „Естествено, че има напрежение. И двамата искаме да завършваме пред другия и понякога не правим нещата правилно. Напълно нормално е понякога да не сме на едно мнение, но откритите разговори помагат изключително много. Когато има разногласия, просто трябва да се намери общ език.“

Поне пред камерите и медиите общият език изглежда намерен. Пред Sky F1 след квалификацията Хамилтън също потвърди, че напрежението е туширано:

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„С Шарл седнахме, поговорихме и изчистихме всичко, така че продължаваме напред. Изпитваме огромно взаимно уважение един към друг. Радвам се, че проведохме този разговор. Отношенията ни са напълно нормални, както винаги. В подобни ситуации просто трябва диалог. Нямаше поставени изисквания от никоя страна, просто споделихме гледните си точки и областите, в които можем да се подобрим и да се подкрепяме, надявайки се на по-добри състезания занапред.“

В момента във Ферари цари затишие след бурята в Мексико, но напрежението между двамата лидери лесно може да се разпали отново при следващия оспорван дуел на пистата.

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Снимки: Gettyimages