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Дъждът ли ще посочи победителя в Гран При на Сао Пауло?

  • 8 ное 2026 | 07:50
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Световният шампион за 2025 Ландо Норис спечели квалификацията на мокро на „Интерлагос“ вчера, а днес за Гран При на Сао Паоло шансът за дъжд е 90%. Което в Бразилия означава трудно състезание за пилотите и отборите и интересна надпревара за зрителите.

Заради многото наказания за смяна на двигатели и други елементи от задвижващи системи, стартовата решетка изглежда изключително интересно.

Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели
Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

Ландо Норис и Андреа Кими Антонели - световните шампиони за 2025 и 2026 година стартират от първа редица, а на втора са Лиам Лоусън, който се бори за мястото си за Формула 1 и Нико Хюлкенберг, който е 4-и и с това осигури най-добрата стартова позиция за Ауди във Формула 1.

Зад тях на трета редица са Исак Хаджар, който вчера на мокрото не беше сред най-бързите и Оливър Беарман за Хаас, а най-напред от наказанието е Джордж Ръсел - той завърши втори в квалификацията и днес ще стартира 7-и.

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7-кратният световен шампион Люис Хамилтън стартира 20-и, а Макс Верстапен - 22-и, като и двамата имат в кариерите си победи на „Интерлагос“ от по-задни позиции, а и в дъжда ще е супер интересно представянето им.

Една особеностите на пистата в Сао Пауло е бързото й изсъхване, когато дъждът спре, което означава, че прозорецът за смяна на мокрите гуми със сликове идва много бързо и най-смелите, които не допускат грешки могат да спечелят много. Да видим кои ще са те.

Верстапен най-бърз в последната свободна тренировка
Верстапен най-бърз в последната свободна тренировка

Защото мокрият асфалт и още по-мократа трева не прощават грешните стъпки, както стана с Рафаел Камара, който ще стартира 11-и в първото си състезание във Формула 1. Бразилецът катастрофира, беше класиран 13-и, но заради наказанията мина по-напред.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages | Снимки: AI

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