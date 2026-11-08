Антонели ще постави в рамка снимката си с Люис Хамилтън и Макс Верстапен

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели разкри, че възнамерява да постави в рамка снимката, на която Макс Верстапен и Люис Хамилтън го вдигат на раменете си на почетната стълбичка в Мексико Сити. Младият италианец определи този жест като един от най-емоционалните и ценни моменти в кариерата му.

Двадесетгодишният състезател си гарантира шампионската титла за 2026 година, след като завърши на трета позиция на пистата „Ерманос Родригес“. Спечелените точки му осигуриха математически недостижим аванс на върха четири кръга преди края на сезона.

Kimi Antonelli, campeão mundial, sendo levantado “apenas” por Max Vertstappen e Lewis Hamilton. Os três terminaram no pódio do GP do México. vídeo histórico! https://t.co/ftLCX5wYvk — DataFut (@DataFutebol) November 1, 2026

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Победителят Верстапен и класиралият се на второ място Хамилтън почетоха новия първенец с напълно спонтанна реакция, като вдигнаха на ръце пред публиката по време на церемонията по награждаването.

Този успех дойде във втория сезон на Антонели за тима на Мерцедес, след като дебютира през 2025 година. С това постижение той стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1.

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В радиопредаването new Silver Arrows пилотът изрази признателността си към двамата легендарни шампиони за проявеното спортсменство и уважение.

„Всичко това изглежда напълно сюрреалистично. Изключително благодарен съм за всяка една възможност, която ми беше предоставена, а случилото се на подиума е спомен, който ще остане завинаги. Да видиш подобно отношение и признание от двама пилоти, които сътвориха историята на спорта и продължават да се състезават на най-високо ниво, постигайки невероятни резултати, е неописуемо изживяване“, сподели Антонели.

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„Действията им бяха напълно неочаквани за мен и винаги ще бъда благодарен за този жест. В мига, в който ме вдигнаха, бях невероятно щастлив и емоционален. Това беше изключителен миг. Със сигурност ще сложа този кадър в рамка на стената, както вече заявих няколко пъти, защото този спомен ще остане за цял живот.“

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Водещият на епизода и бивш пилот от Формула 1 Антъни Дейвидсън сравни запечатания кадър с легендарните архивни снимки на Айртон Сена, Ален Прост и Найджъл Менсъл.

Попитан дали моментът в Мексико Сити може да се нареди до паметните подиуми от тази велика епоха, Антонели го определи като един от най-значимите в професионалния си път:

„Смятам, че наред с преживяното на "Монца", това е една от най-специалните снимки в цялата ми състезателна кариера.“

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