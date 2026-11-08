Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“

Броени дни, след като дебютира в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити във Формула 1, българският пилот Никола Цолов е „Гостът на Sportal.bg“.

Използвахме забавянето в квалификацията за Гран При на Сао Пауло в събота вечер, за да може Никола да ни разкаже за този незабравим един час в болида на Рейсинг Булс в Мексико Сити, за проблема с десния му крак в хода на тренировката, за атмосферата в бокса на отбор във Формула 1 и за финалната част от битката за титлата във Формула 2.

"Преди сесията в Мексико започнах да осъзнавам какво ми се случва, но бях спокоен и не мислих за това какво ще направя и какво ми предстои. Наслаждавах се на всеки един момент. И като седнах в колата вече започнах да усещам адреналина. Имах да правя много неща на пистата и изобщо не се замислях за това", обясни Никола.

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"Мисля, че представянето ми в Мексико беше силно. На излизане от бокса за една от сесиите с меките гуми ми казаха по радиото, че Хамилтън е на 2 секунди зад мен. Това беше страхотен момент, още не съм свикнал с имената. Това е Хамилтън, с много силна аура и излъчване"

Българския лъв продължава да се готви за стартовете в Катар и Абу Даби, с които ще завърши сезона във Формула 2 и разбира се, заяви, че може да спечели титлата, която ще е подарък за феновете му и България.

"Бързо свикнах с пистата "Ерманос Родригес", имах чувството, че съм карал много там, въпреки че работих един ден на симулатора. Трябваше ми повече време да свикна с колата, която е много по-различна от болида от Формула 1 от миналата година. Най-голямата разлика идва от работата на двигателя и задвижващата система. Всичко трябва да се съчетае в едно, при свалянето на скоростите, когато използваш мотора за спирачка."

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"Вече свикнах в социалните мрежи постоянно да се пише за това какво ще стане с мен, с Лиам Лоусън, но още няма решение, което е сложно за всички. Сигурен съм, че в следващите няколко седмици ще има решение, вече това е крайният срок", обясни Никола.

Всичко, което ни разказа Никола Цолов, може да видите във видеото.

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