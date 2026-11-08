Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 13-ия кръг на efbet Лига срещу ЦСКА. Аут за дербито са две от големите звезди на "сините" - Акрам Бурас и Сержиньо, както и крайният бранител Оливер Камдем.

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА преди дербито

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google