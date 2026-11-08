Приключи ли кариерата на Пеко Баная в Дукати?

Отборът на Дукати съобщи, че Франческо Баная все пак ще трябва да се подложи на операция на контузията, която получи след тежката си катастрофа в самото начало на вчерашния спринт в Катар.

See you soon @PeccoBagnaia ❤️💪 Medical update ➡️ Following yesterday’s crash during the #QatarGP Sprint, Pecco has sustained a double fracture in his right foot. ✈️🇮🇹He is returning to Italy to undergo surgery in the next few days. #ForzaPecco #ForzaDucati https://t.co/XXo1SmSOh4 — Ducati Corse (@ducaticorse) November 8, 2026

Двукратният шампион в MotoGP беше ударен от Фермин Алдегер в последния завой и моторът му го хвърли във въздуха. Последва тежко приземяване върху асфалта в зоната за сигурност и Баная трябваше да бъде изнесен на носилка, което наложи спирането на спринта с червен флаг.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Малко по-късно беше съобщено, че италианецът има две фрактури в стъпалото на десния си крак, но не беше ясно дали ще се наложи операция. Допълнителните прегледи в болницата в Доха са показали, че хирургическа интервенция все пак ще бъде необходима, като тя ще бъде извършена в Италия в рамките на следващите дни.

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Тази новина поставя под сериозна въпросителна участието на Баная във финалните два кръга за сезона, които ще се проведат в Португалия и Валенсия в края на месеца. Ако италианецът не може да се включи в състезателните уикенди на „Портимао“ и „Рикардо Тормо“, това ще означава, че неговата кариера като заводски пилот на Дукати в MotoGP вече е приключила. Както е известно догодина Баная ще бъде състезател на Априлия и със сигурност ще иска да се възстанови навреме, за да се включи в единствения официален следсезонен тест, който ще се проведе на 1 декември във Валенсия.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages