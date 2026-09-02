MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

Календарът в MotoGP за 2027 година все още не е обявен официално, но това не пречи на организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта да публикуват календара за предсезонните тестове.

Подготовката за сезон 2027 ще стартира още на 1 декември с традиционните еднодневен тест на „Рикардо Тормо“ във Валенсия. В него всички титулярни пилот за първи път ще имат възможността да изпробват публично изцяло новите 850-кубикови машини в гумите на Пирели.

Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP

В края на януари ще се проведе традиционният шейкдаун тест на „Сепанг“, който догодина ще бъде отворен само за тестовите пилоти на петте марки и новобранците в Кралския клас. Шейкдаунът ще се проведе на 29 и 30 януари, а на 31 януари и 1 февруари, отново на „Сепанг“ ще се проведе първият официален тест за 2027 година, в който вече ще могат да участват всички титулярни пилоти.

Седмица по-късно, на 6 и 7 февруари, ще се проведат и финалните два дни за подготовка преди началото на новия сезон в MotoGP, като те ще бъдат на „Бурирам“ в Тайланд. Именно на тайландското трасе ще стартира новата кампания, като Гран При на Тайланд е предвидена за периода 5-7 март, а междувременно на 21 февруари в Рио де Жанейро ще бъде официалното представяне на сезон 2027 в MotoGP.

Снимки: MotoGP

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