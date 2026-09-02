Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

  • 2 сеп 2026 | 15:28
  • 256
  • 0

Календарът в MotoGP за 2027 година все още не е обявен официално, но това не пречи на организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта да публикуват календара за предсезонните тестове.

Подготовката за сезон 2027 ще стартира още на 1 декември с традиционните еднодневен тест на „Рикардо Тормо“ във Валенсия. В него всички титулярни пилот за първи път ще имат възможността да изпробват публично изцяло новите 850-кубикови машини в гумите на Пирели.

Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP
Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP

В края на януари ще се проведе традиционният шейкдаун тест на „Сепанг“, който догодина ще бъде отворен само за тестовите пилоти на петте марки и новобранците в Кралския клас. Шейкдаунът ще се проведе на 29 и 30 януари, а на 31 януари и 1 февруари, отново на „Сепанг“ ще се проведе първият официален тест за 2027 година, в който вече ще могат да участват всички титулярни пилоти.

Седмица по-късно, на 6 и 7 февруари, ще се проведат и финалните два дни за подготовка преди началото на новия сезон в MotoGP, като те ще бъдат на „Бурирам“ в Тайланд. Именно на тайландското трасе ще стартира новата кампания, като Гран При на Тайланд е предвидена за периода 5-7 март, а междувременно на 21 февруари в Рио де Жанейро ще бъде официалното представяне на сезон 2027 в MotoGP.

Снимки: MotoGP

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 2 сеп 2026 | 08:45
  • 14841
  • 0
Ред Бул обяви привличането на висш технически кадър от Астън Мартин

Ред Бул обяви привличането на висш технически кадър от Астън Мартин

  • 1 сеп 2026 | 20:28
  • 5106
  • 1
Макларън ще използва "Макарена" по време на Гран При на Италия

Макларън ще използва "Макарена" по време на Гран При на Италия

  • 1 сеп 2026 | 19:24
  • 3118
  • 0
Какво беше различното в затрудненията на Хорхе Мартин в Гран При на Арагон?

Какво беше различното в затрудненията на Хорхе Мартин в Гран При на Арагон?

  • 1 сеп 2026 | 19:08
  • 736
  • 0
Президентът на ФИА подкрепи завръщането на Формула 1 в "историческа" държава

Президентът на ФИА подкрепи завръщането на Формула 1 в "историческа" държава

  • 1 сеп 2026 | 18:07
  • 3944
  • 1
Катар не се отказва от домакинство на Формула 1 и MotoGP през 2026

Катар не се отказва от домакинство на Формула 1 и MotoGP през 2026

  • 1 сеп 2026 | 17:27
  • 1166
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 1457
  • 0
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 5350
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 9808
  • 20
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 6135
  • 10
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 21236
  • 121
Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

  • 2 сеп 2026 | 09:35
  • 9127
  • 4