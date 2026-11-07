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Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
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Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев поздрави Карлос Насар за спечелените от него златни медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо.

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Тази сутрин Насар се прибра в България. Той бе един от петимата български участници на първенството в Китай, но бе единственият, който записа класиране. Трима от другите български участници завършиха с нули в някое от двете движения, а Иван Димов изобщо не стартира.

"Искам да благодаря от името на цялата тежкоатлетическа общественост и от мое име на Карлос, че имаме такова представяне, което да запази лицето на нашия спорт. Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече, са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално. Надявам се в скоро време да получим финансирането от Министерството на младежта и спорта и в тази връзка искам да благодаря на министерството за подкрепата, която получаваме, на министър Керязов и на всички други, които помагат на нашия спорт. Много сме доволни и се надявам, че тази подкрепа ще продължи и в бъдеще. От нас пък зависи да подобрим нещата и да възстановим българското вдигане на тежести до нивото, на което му се полага", коментира Златев.

8 Карлос Насар се прибира след световната си титла

"По-спокоен съм, когато знам, че ще получим финансиране, но се надявам и вписването в Търговския регистър да стане по-бързо. Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност и не можем да подписваме документите, които трябва да текат по срокове", допълни президентът на БФВТ.

"Надявам се на Световната купа в Катар да имаме по-голям набор от състезатели. Това зависи и от това дали ще получим финансиране дотогава. За Карлос е ясно, че ще участва. За другите - ще видим колко от тях ще отидат. Ние искаме да са максимално много хора, но има и такива с контузии. Ако получим финансирането, ще можем да направим и държавното първенство, което е важно за клубовете за следващата година, за да могат да си получат субсидиите", каза още Златев.

8 Карлос Насар се прибира след световната си титла

Той коментира и въпроса с четиригодишното наказание на Божидар Андреев за употреба на допинг. Андреев, който взе бронз от Олимпийските игри в Париж, е със спрени права до 2029 година.

4-годишно наказание за Божидар Андреев
4-годишно наказание за Божидар Андреев

"Нямаме никаква информация по въпроса. Нито какво е станало, когато е ставало, нито какви мерки ще бъдат предприети. Никой не ни е осведомявал", завърши Асен Златев.

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