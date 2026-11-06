Какво си казаха на решителната среща Васьор, Хамилтън и Леклер?

Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фред Васьор разкри подробности около сериозния разговор, който проведе с Люис Хамилтън и Шарл Леклер след оспорваната им битка в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити, довела до сериозни загуби за тима.

Сблъсъкът на пистата между двамата съотборници позволи на Макс Верстапен от Ред Бул да спечели победата – резултат, който според седемкратния световен шампион Хамилтън е трябвало да бъде триумф за Скудерията. Британецът отправи открити критики към Леклер след надпреварата, а повишеното напрежение след най-сериозния им инцидент през 2026 година накара шефа на тима да ги събере на разговор в четвъртък вечер преди състезателния уикенд за Гран При на Сао Пауло.

"Catch it!" A close call for Dino Beganovic in FP1 😮 #F1 #BrazilGP https://t.co/PCGWkazd04 — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

„Проведохме срещата снощи, тъй като трябваше да се върна до Европа между двете състезания, но всичко премина добре - заяви Васьор в петък. - Беше полезно да обсъдим ситуацията и да изясним позициите си. Радвам се, че го направихме. Сега затваряме тази страница и сме напълно концентрирани върху предстоящия старт.“

Французинът бе категоричен относно приоритетите на тима:

Деймън Хил: Ферари да направи Хамилтън пилот №1 и ще спечели

„Основните насоки остават непроменени. Вероятно се е натрупало известно разочарование, тъй като те стартират един до друг почти всеки уикенд. Но правилата са категорични – те трябва да се уважават взаимно. И двамата са състезатели с борбен дух, но преди всичко са длъжни да уважават марката, отбора и хората, които се трудят неуморно както на пистата, така и в базата. Посланието беше пределно ясно.“

Запитан дали пилотите са поели ангажимент да работят заедно в бъдеще в името на победите на Ферари, Васьор отговори:

Люис Хамилтън: Шарл Леклер кара по-агресивно срещу мен, отколкото срещу другите

„Това важи както за Ферари, така и за всеки друг отбор – състезателите работят за тима и отборът винаги е на първо място. В конкретната ситуация се провалихме колективно, защото държахме първите две позиции, а накрая изпуснахме победата. Трябва да реагираме. Изводът от срещата беше ясен сигнал, че Ферари е преди всичко – за марката, за служителите и за тифозите.“

Васьор призна, че контролът върху амбициите на състезателите е естествено следствие от избора на толкова силна пилотска двойка, но подчерта, че е готов да се справя и с трудностите:

Защо Верстапен постоянно се оплаква от превключването на предавките

„Разполагаме с двама изключително опитни и бързи пилоти. В четири или пет поредни състезания сме в челото и взехме най-много точки след стартовете в Монца и Мадрид. Напълно нормално е напрежението да нараства, когато и двамата искат да побеждават. Фактът, че в момента заемаме втора позиция, се дължи именно на близкото им представяне. Това е наш съзнателен избор при подбора на пилотите и аз приемам както позитивите, така и негативите.“

Шефът на Скудерията отхвърли твърденията, че съотборниците са карали неспортсменски, подчертавайки липсата на физически контакт между болидите в Мексико. Той даде за пример и агресивното, но чисто изпреварване на Леклер срещу Верстапен на старта в Остин по време на Гран При на САЩ.

Колтън Херта най-накрая събра нужните му точки за суперлиценз

Васьор допълни, че не очаква Хамилтън и Льоклер да бъдат най-добри приятели, посочвайки, че динамиката между тях е различна в сравнение с партньорствата на Леклер със Сайнц или на Хамилтън с Ботас в миналото. „Не изисквам от тях да бъдат близки приятели, а просто да работят професионално“, обобщи той.

Междувременно Хамилтън подчерта в Бразилия, че няма да мълчи за разочарованията си, докато преследва целта си да върне Ферари на върха в шампионата.

Норис преследва първи подиум от пет кръга насам с подобрения болид на Макларън

Запитан дали е притеснен от острия тон в критиките на Хамилтън, Васьор коментира: „Бях напълно ясен пред Люис по тази тема и разговорът ни ще остане помежду ни.“

Кими Антонели: Подготовката ми за сезон 2027 започва сега

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages