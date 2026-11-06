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Какво си казаха на решителната среща Васьор, Хамилтън и Леклер?

  • 6 ное 2026 | 21:06
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Какво си казаха на решителната среща Васьор, Хамилтън и Леклер?

Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фред Васьор разкри подробности около сериозния разговор, който проведе с Люис Хамилтън и Шарл Леклер след оспорваната им битка в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити, довела до сериозни загуби за тима.

Сблъсъкът на пистата между двамата съотборници позволи на Макс Верстапен от Ред Бул да спечели победата – резултат, който според седемкратния световен шампион Хамилтън е трябвало да бъде триумф за Скудерията. Британецът отправи открити критики към Леклер след надпреварата, а повишеното напрежение след най-сериозния им инцидент през 2026 година накара шефа на тима да ги събере на разговор в четвъртък вечер преди състезателния уикенд за Гран При на Сао Пауло.

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„Проведохме срещата снощи, тъй като трябваше да се върна до Европа между двете състезания, но всичко премина добре - заяви Васьор в петък. - Беше полезно да обсъдим ситуацията и да изясним позициите си. Радвам се, че го направихме. Сега затваряме тази страница и сме напълно концентрирани върху предстоящия старт.“

Французинът бе категоричен относно приоритетите на тима:

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„Основните насоки остават непроменени. Вероятно се е натрупало известно разочарование, тъй като те стартират един до друг почти всеки уикенд. Но правилата са категорични – те трябва да се уважават взаимно. И двамата са състезатели с борбен дух, но преди всичко са длъжни да уважават марката, отбора и хората, които се трудят неуморно както на пистата, така и в базата. Посланието беше пределно ясно.“

Запитан дали пилотите са поели ангажимент да работят заедно в бъдеще в името на победите на Ферари, Васьор отговори:

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„Това важи както за Ферари, така и за всеки друг отбор – състезателите работят за тима и отборът винаги е на първо място. В конкретната ситуация се провалихме колективно, защото държахме първите две позиции, а накрая изпуснахме победата. Трябва да реагираме. Изводът от срещата беше ясен сигнал, че Ферари е преди всичко – за марката, за служителите и за тифозите.“

Васьор призна, че контролът върху амбициите на състезателите е естествено следствие от избора на толкова силна пилотска двойка, но подчерта, че е готов да се справя и с трудностите:

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„Разполагаме с двама изключително опитни и бързи пилоти. В четири или пет поредни състезания сме в челото и взехме най-много точки след стартовете в Монца и Мадрид. Напълно нормално е напрежението да нараства, когато и двамата искат да побеждават. Фактът, че в момента заемаме втора позиция, се дължи именно на близкото им представяне. Това е наш съзнателен избор при подбора на пилотите и аз приемам както позитивите, така и негативите.“

Шефът на Скудерията отхвърли твърденията, че съотборниците са карали неспортсменски, подчертавайки липсата на физически контакт между болидите в Мексико. Той даде за пример и агресивното, но чисто изпреварване на Леклер срещу Верстапен на старта в Остин по време на Гран При на САЩ.

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Васьор допълни, че не очаква Хамилтън и Льоклер да бъдат най-добри приятели, посочвайки, че динамиката между тях е различна в сравнение с партньорствата на Леклер със Сайнц или на Хамилтън с Ботас в миналото. „Не изисквам от тях да бъдат близки приятели, а просто да работят професионално“, обобщи той.

Междувременно Хамилтън подчерта в Бразилия, че няма да мълчи за разочарованията си, докато преследва целта си да върне Ферари на върха в шампионата.

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Запитан дали е притеснен от острия тон в критиките на Хамилтън, Васьор коментира: „Бях напълно ясен пред Люис по тази тема и разговорът ни ще остане помежду ни.“

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Снимки: Gettyimages

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