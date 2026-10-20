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Всички парчета от пилотския пъзел в MotoGP за сезон 2027 намериха своите места

  • 20 окт 2026 | 10:54
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След като Хонда най-накрая обяви как ще разпредели Диого Морейра и Давид Алонсо между двата си отбора за сезон 2027, вече е ясно как точно ще изглежда стартовата решетка в началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP.

Хонда обяви кой ще бъде съотборник на Фабио Куартараро
Хонда обяви кой ще бъде съотборник на Фабио Куартараро

Тя отново ще включва 22 пилоти, като петима от тях ще са новобранци. Сред останалите имена ще има множество промени, като реално само петим пилоти няма да сменят своя отбор през зимата. Това са Марко Бедзеки, Раул Фернандес, Марк Маркес, Йоан Зарко и Топрак Разгатлиоглу, които остават съответно в Априлия, Тракхаус Априлия, Дукати, LCR Хонда и Прамак Ямаха.

MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027
MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

Най-големите трансфери определено са преминаването на Фабио Куартараро от Ямаха в Хонда, Хорхе Мартин от Априлия в Ямаха и Франческо Баная от Дукати в Априлия. Петимата новобранци ще са: Дани Олгадо (Грезини Дукати), Николо Булега (VR46 Дукати), Давид Алонсо (LCR Хонда), Сена Аджиъс (Tech3 КТМ) и Исан Гевара (Прамак Ямаха).

MotoGP с нов формат от 2027 година
MotoGP с нов формат от 2027 година

Пълен списък с пилоти в MotoGP за сезон 2027:

  • Априлия – Марко Бедзеки и Франческо Баная

  • Тракхаус Априлия – Раул Фернандес и Енеа Бастианини

  • Дукати – Марк Маркес и Педро Акоста

  • Грезини Дукати – Жоан Мир и Дани Олгадо*

  • VR46 Дукати – Фермин Алдегер и Николо Булега*

  • КТМ – Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио

  • Tech3 КТМ – Лука Марини и Сена Аджиъс*

  • Хонда – Фабио Куартараро и Диого Морейра

  • LCR Хонда – Йоан Зарко и Давид Алонсо*

  • Ямаха – Хорхе Мартин и Ай Огура

  • Прамак Ямаха – Топрак Разгатлиоглу и Исан Гевара*

*Новобранец

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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