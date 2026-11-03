Делегатът на Черно море - Ботев (Враца): Няма да допусна да се правят внушения

Делегатът на вчерашния двубой между Черно море и Ботев (Враца) - Георги Мирчев, излезе с официална позиция след декларацията на клуба от Северозапада. Той изрази несъгласието си с информацията, която беше публикувана от врачани по-рано днес, относно организацията на мача и работата на длъжностните лица.

Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

"Във връзка с разпространената позиция на ПФК Ботев Враца категорично се противопоставям на внушенията и спекулациите относно организацията на двубоя и работата на длъжностните лица. Срещата се проведе при изключително тежки метеорологични условия, като домакините от ПФК Черно море положиха максимални усилия за подготовката на терена и осигуряването на необходимите условия за игра. Техният труд заслужава уважение, а не необосновани обвинения.

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Държа да подчертая един съществен факт – първоначално беше предложено двубоят да започне в 19:00 часа. Именно старши треньорът на ПФК Ботев Враца поиска началният час да бъде променен на 18:30 часа, с което старши треньорът на ПФК Черно море се съгласи. Това поставя под сериозно съмнение твърденията, че решенията са били продиктувани от самолетни билети или лични ангажименти на съдиите. Ако подобни обстоятелства бяха определящи, нямаше да бъде предложен начален час 19:00.

Симов: Съдийските грешки започнаха да зачестяват

Като делегат на срещата няма да допусна да се правят внушения, че аз и останалите длъжностни лица не сме изпълнили професионално задълженията си. Всички решения бяха съобразени с конкретната обстановка и възможността двубоят да се проведе. Очаквам ръководството на ПФК Ботев Враца да подходи с необходимия професионализъм и уважение към хората, които направиха всичко възможно срещата да се състои.

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) започва с 90 минути закъснение

Недоволството от съдийски решения или от крайния резултат не е основание да се отправят публични обвинения към организацията на двубоя без конкретни доказателства. Българският футбол има нужда от факти и отговорност, а не от спекулации и търсене на оправдания", гласи позицията на Георги Мирчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto