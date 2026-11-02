Илиан Илиев: Футбол трудно можеше да се играе

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след успеха с 1:0 срещу Ботев (Враца) в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

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"Наистина се изля много дъжд във Варна. Ние и с Тошко говорихме преди мача. Може би трябваше да се вземе решение да се отложи мачът. Впоследствие решихме да го играем 18:30 или 19:00, да не се губи още едно пътуване, още една вечер преспиване. Колкото и да се отводни теренът, пак си остана тежък.



Футбол трудно можеше да се играе. Повече на характер, мъжество, директен футбол. Ние имахме късмета да спечелим едно единоборство, рикошети в наказателното, да спечелим дузпа и да победим.



Враца не бяха от щастливата страна, макар че имаха и те ситуации. Дано и при тях, и при нас няма контузии. Мина мачът, за нас беше много важно да спечелим тези три точки. В такива условия футбол трудно може да наблюдаваме.



Първото полувреме стояхме малко по-далеч от хората. Враца може би се адаптира по-добре към терена, към начина на игра да печелят втора топка. Второто полувреме малко коригирахме нещата, но мисля, че като цяло можехме да изиграем мача по-добре. Имаме още много път, за да излезем от тази ситуация, в която се поставихме сами", заяви Илиев.

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