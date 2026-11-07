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Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 08:53
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Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) днес от 13:30 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца в среща от 13-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков. Мачът изправя един срещу друг два тима от долната половина на класирането, които спешно се нуждаят от точки за подобряване на позициите си.

Домакините от Ботев (Враца) заемат 12-о място в подреждането с актив от 10 точки след 13 изиграни мача, при баланс от 2 победи, 4 равенства и 7 загуби и голова разлика 10:22. В последния кръг играчите на старши треньора Тодор Симов отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Черно море на стадион "Тича", а преди това завършиха 1:1 срещу Локомотив (София). За Купата на България врачани постигнаха успех с 2:1 срещу Фратрия, но в efbet Лига нямат победа в последните си пет мача.

Локомотив (Пловдив) се намира на 14-а позиция с 9 точки след 13 срещи (2 победи, 3 равенства и 8 загуби) и голова разлика 6:17. Момчетата на Душан Косич идват след поражение с 0:3 у дома от шампиона Лудогорец, мач в който останаха с човек по-малко. Преди това пловдивчани завършиха 0:0 срещу Славия в първенството, но показаха добро лице в Купата на елита с победа 1:0 над Черно море и за Купата на България с 2:0 срещу Янтра (Габрово). Отборът все още търси първата си победа като гост в efbet Лига през този сезон.

В последните 5 директни мача между двата тима Локомотив (Пловдив) има предимство с 3 победи, Ботев (Враца) е спечелил 1 мач, а 1 двубой е завършил наравно. Последната среща между тях се игра на 22 март 2026 г. във Враца и завърши с успех на пловдивчани с 2:1.

Водещи реализатори за Ботев (Враца) през сезона в първенството са Мартин Петков, Преслав Боруков и Филип Гигов с по 2 попадения. За Локомотив (Пловдив) Раян Ляйтън също е отбелязал 2 гола в efbet Лига. В исторически план за този сблъсък Даниел Генов има 3 гола срещу "смърфовете", а Мартин Смоленски е с 2 попадения.

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