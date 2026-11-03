Шест месеца пробация за играч на Локо (Пд) заради счупен крак на малолетно момче

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Севи Идриз е осъден на шест месеца пробация за това, че по хулигански подбуди е счупил крака на малолетно момче в Асеновград. Наказанието е по споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Асеновград на 29 октомври. Определението е окончателно и има силата на влязла в сила присъда, съобщава "Марица".

Инцидентът е от 1 февруари 2025 г. Тогава Идриз все още не е бил пълнолетен, но съдът приема, че е разбирал какво прави. Той е признат за виновен, че умишлено е причинил на детето счупване на големия пищял на левия крак, в областта на коляното. Травмата е довела до трайно затруднено движение на крака. Сред доказателствата по делото има и диск със записи от случилото се.

В съдебната зала футболистът прие обвинението изцяло. "Разбирам обвинението. Признавам се за виновен", заявил е той пред магистратите.

Вместо лишаване от свобода съдът е наложил пробация. Законът допуска това само при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Какви са те в случая, от протокола не става ясно. В продължение на шест месеца Идриз трябва да се подписва два пъти седмично пред пробационен служител и да се среща периодично с него. Той ще плати и малко над 400 евро разноски за експертизите по делото.

Севи Идриз остава в лазарета на Локо (Пд)

Споразумението не предвижда обезщетение за пострадалия. Семейството на момчето ще бъде уведомено, че може да търси компенсация за болките и страданията на детето с отделно дело.

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