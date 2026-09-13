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Рейнджърс смачка Селтик в дербито

  • 13 сеп 2026 | 16:26
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Рейнджърс смачка Селтик в дербито

Рейнджърс разби Селтик с 3:0 в голямото дерби на Шотландия. Срещата бе от четвъртфиналите на Купата на Лигата. Капитанът на “сините” Дан Нийл отбеляза два гола. Той откри резултата в 23-ата минута и се разписа още веднъж в 75-ата минута. Между неговите попадения Кевин Келси се разписа след час игра.

Това бе дебют в дербито за мениджъра на Рейнджър Дерек Макинес. Неговият тим записа пета поредна победа във всички турнири и вече играе доста по-различно след слабия старт на сезона. Срещата се игра пред около 50 000 хиляди на “Айброкс” и без гостуващи привърженици.

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Снимки: Imago

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