Рейнджърс смачка Селтик в дербито

Рейнджърс разби Селтик с 3:0 в голямото дерби на Шотландия. Срещата бе от четвъртфиналите на Купата на Лигата. Капитанът на “сините” Дан Нийл отбеляза два гола. Той откри резултата в 23-ата минута и се разписа още веднъж в 75-ата минута. Между неговите попадения Кевин Келси се разписа след час игра.

Това бе дебют в дербито за мениджъра на Рейнджър Дерек Макинес. Неговият тим записа пета поредна победа във всички турнири и вече играе доста по-различно след слабия старт на сезона. Срещата се игра пред около 50 000 хиляди на “Айброкс” и без гостуващи привърженици.

Rangers are through to the League Cup semi-finals after an emphatic win against Celtic! 🏆#BBCFootball pic.twitter.com/z2UekffuMX — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) September 13, 2026

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Снимки: Imago