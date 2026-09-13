Рейнджърс смачка Селтик в дербито

Рейнджърс разби Селтик с 3:0 в голямото дерби на Шотландия. Срещата бе от четвъртфиналите на Купата на Лигата. Капитанът на “сините” Дан Нийл отбеляза два гола. Той откри резултата в 23-ата минута и се разписа още веднъж в 75-ата минута. Между неговите попадения Кевин Келси се разписа след час игра.
Това бе дебют в дербито за мениджъра на Рейнджър Дерек Макинес. Неговият тим записа пета поредна победа във всички турнири и вече играе доста по-различно след слабия старт на сезона. Срещата се игра пред около 50 000 хиляди на “Айброкс” и без гостуващи привърженици.
Снимки: Imago