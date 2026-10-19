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Еди Йорданов и Беершот поднесоха голямата сензация за Купата на Белгия

  • 19 окт 2026 | 02:47
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Еди Йорданов и Беершот поднесоха голямата сензация за Купата на Белгия

Втородивизионният Беершот постигна паметна победа срещу гранда Андерлехт на 1/16-финалите в турнира за Купата на Белгия. Отборът на Едисон Йорданов елиминира най-титулувания клуб в страната след успех с 2:1. Бившият български национал също взе участие в мача, като се появи от пейката четвърт час преди края, а в добавеното време получи жълт картон.

Беершот започна агресивно и още в първата минута създаде опасност пред вратата на гостите. Андерлехт постепенно изравни играта, а Мартен Винклер удари греда с далечен изстрел. В средата на първото полувреме Анас Хадж Мохамед откри резултата след корнер и щастлив рикошет в крака на Тело Осгорд.

В 60-ата минута Андерлехт остана с десет души, след като Али Маамар получи втори жълт картон за изблъскване на съперник. Беершот се възползва от численото си предимство и Хадж Мохамед удвои преднината на тима си. Резервата Адриано Бертачини върна едно попадение в заключителните минути, но Андерлехт не успя да стигне до продължения.

Сензационен беше и успехът с дузпи на третодивизионния Унион Рошфортоаз над Гент. За следващия кръг се класираха още Роял Юнион СЖ, Мехелен и Сент Трюйден.

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