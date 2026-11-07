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Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

  • 7 ное 2026 | 08:18
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Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

Финалите на WTA за 2026 година започват в Индиън Уелс, а Арина Сабаленка се изправя пред сериозно предизвикателство в опит да завърши сезона с първа титла от март насам. Беларускинята е поставена в Група 2, където нейният първи мач ще бъде в понеделник, 9 ноември, срещу Каролина Мухова.

Сабаленка има положителен баланс срещу шест от седемте тенисистки, квалифицирали се за финалния турнир на осемте най-добри през сезона. Единственото изключение е Мухова, която води с 3:2 в преките двубои. Чехкинята спечели три от първите им четири срещи, включително драматичния полуфинал на Ролан Гарос през 2023 година с 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Единственият им мач през 2026 година бе спечелен от Сабаленка на полуфиналите в Бризбейн с 6:3, 6:4.

"Супер щастлива съм да се върна в Индиън Уелс. Имам толкова много страхотни спомени, особено този сезон, когато взех кучето си, сгодих се и спечелих титлата. Надявам се Индиън Уелс да продължи да бъде перфектен за мен", заяви Арина Сабаленка по време на медийния ден преди турнира.

Заедно със Сабаленка и Мухова в Група 2 са Мира Андреева и Елина Свитолина. Сабаленка има предимство от 4:2 срещу Андреева, въпреки че последната им среща бе спечелена от младата рускиня с 2:6, 6:4, 6:3 на финала в Индиън Уелс през 2025 година. Срещу Свитолина беларускинята има убедителен баланс от 6:1, като последният им двубой завърши 6:2, 6:3 на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия през 2026 година.

В Група 1 са новата №1 в света Елена Рибакина, Кори Гоф, Джесика Пегула и Линда Носкова. Срещу Рибакина Сабаленка води с 10:8 в преките двубои, макар че казахстанката спечели последния им сблъсък на финала на Откритото първенство на САЩ през 2026 година с 6:4, 5:7, 6:2. Срещу Гоф балансът е 7:6 в полза на Сабаленка след победа с 6:2, 4:6, 6:3 на финала в Маями през 2026 година. Беларускинята има и изразена преднина срещу Пегула от 10:4 след успех с 7:5, 6:2 на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през този сезон.

През 2026 година Сабаленка претърпя разочарование според своите високи стандарти, след като за първи път от 2022 година насам не спечели титла от Големия шлем. Тя загуби първото място в световната ранглиста от Рибакина, която триумфира на Откритото първенство на Австралия и на Откритото първенство на САЩ, завършвайки сезона като №1. Сабаленка не е печелила трофей от титлата си в Маями през март, което прави турнира в Калифорния последен шанс да завърши годината с голям успех.

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