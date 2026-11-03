Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

Името на Бен Шелтън рядко се споменаваше сред потенциалните кандидати, когато Хуан Карлос Фереро – бившият номер едно в света, който изведе Карлос Алкарас до върховете на тениса – загатна, че ще започне работа с нов състезател.

Но има очевидни причини това партньорство да е изгодно и за двете страни.

За Шелтън, финалист от Откритото първенство на САЩ, това е възможност да се възползва от знанията на човек, който знае как се печелят титли от Големия шлем и познава отвътре играта на най-добрите тенисисти в света. Фереро започна работа с Алкарас, когато той беше едва на 15 години, и превърна своя сънародник от „парче спагети“ в седемкратен шампион от Големия шлем.

Алкарас е смятан за най-талантливия по природа тенисист в ATP тура. Заедно с Яник Синер той доминираше в най-големите турнири, преди контузиите на двамата през този сезон. Работата с четвъртия в световната ранглиста Шелтън обаче ще бъде съвсем различно предизвикателство. Със своята експлозивна мощ и изключителни атлетически качества 24-годишният американец вече разполага с оръжия, с които може да нанесе сериозни поражения на всеки съперник.

Левичарят неизменно е сред първите 20 в света през последните четири сезона, а преди два месеца достигна до първия си финал в турнир от Големия шлем в Ню Йорк. Въпреки това той често не успява да се справи с най-силните тенисисти. Шелтън постигна най-значимата победа в кариерата си срещу Алкарас, който не се намираше в оптимална форма, на четвъртфиналите на US Open през септември. В мача за титлата обаче американецът не успя да победи новия номер едно в света Александър Зверев.

Успешното му представяне в Ню Йорк се дължеше до голяма степен на подобрения бекхенд и по-добрата игра в защита. Неспособността му да използва максимално ефективно мощния си форхенд в решаващите моменти обаче се оказа скъпоструваща срещу Зверев. Шелтън допусна и няколко неочаквани поражения срещу съперници, които се очакваше да победи. Сред тях беше загубата от швейцареца Жером Ким, номер 222 в света, на турнира в Базел миналата седмица.

Това беше поредно напомняне колко много работа все още му предстои и колко важно е да постигне постоянство в представянето си. Фереро, който ще работи заедно с бащата на Шелтън и негов настоящ треньор Брайън, е смятан за изключително проницателен специалист и отличен тактик. Той изисква от своите възпитаници концентрация и яснота в решенията, за да могат да се справят в най-напрегнатите битки. Това означава, че испанецът ще иска от темпераментния Шелтън да играе по-умно, а вероятно и по-спокойно в определени моменти, за да използва максимално силните си страни.

„Хуан Карлос е един от най-големите умове в тениса“, заяви Шелтън. „Неговият опит в печеленето на най-високо ниво и изграждането на шампиони ще бъде огромен плюс за нашия екип.“

Фереро имаше блестяща състезателна кариера, в която спечели „Ролан Гарос“ през 2003 г. За по-младото поколение обаче той е известен най-вече като треньора, извел Алкарас до върха на световния тенис. След внезапната им раздяла през декември миналата година испанецът до голяма степен стоеше далеч от ATP тура, но това не означава, че е избягвал публичното внимание. 45-годишният специалист използва новата си книга, за да затвърди репутацията си на „супертреньор“. Но може ли да постигне същите успехи и с друг тенисист, различен от Алкарас?

Фереро винаги е имал намерение да се завърне към треньорската работа през 2027 г. и е провел предварителни разговори както с няколко звезди от топ 20, така и с по-млади таланти. Някои от тези разговори са били по-сериозни от други, но единственият тенисист, с когото е обсъждал конкретни условия, е бил Шелтън. Американецът пък е поставил Фереро начело на списъка си, когато е започнал да обмисля привличането на още един треньор в екипа си.

Планът е испанецът да придружава Шелтън на между 10 и 12 турнира през следващия сезон, включително и на четирите надпревари от Големия шлем. Двамата официално ще започнат съвместната си работа по време на предсезонен тренировъчен лагер в САЩ, въпреки че Фереро ще наблюдава на живо представянето на Шелтън на Финалите на ATP в Торино следващата седмица.

„Бен притежава изключителен талант, мощ и характер“, заяви Фереро. „Очаквам с нетърпение да допринеса със своя опит и да работя съвместно с всички в екипа, за да помогнем на Бен да постигне амбициите си.“

От ключово значение ще бъде начинът, по който Фереро ще се сработи с бащата на Шелтън – бивш професионален тенисист, спечелил две титли от ATP. В миналото испанецът беше треньор на Александър Зверев в продължение на шест месеца. Сътрудничеството им приключи след отпадането на германеца в третия кръг на Australian Open през 2018 г. Зверев привлече Фереро с идеята да внесе външна гледна точка в треньорския екип, изграден около отношенията между баща и син. Впоследствие обаче германецът го освободи, след като обвини испанеца, че се е държал „неуважително“ към останалите членове на щаба му.

По-късно Фереро заяви, че на Зверев му е липсвал професионализмът, който той очаква от тенисист на най-високо ниво. Шелтън, който е известен със своята изключителна работна етика и неутолима жажда за победи, вероятно ще бъде възприемчив към изискванията на Фереро – стига те да не ограничат естествените му силни страни. Ветеранът сред американските треньори Рик Мачи, който е работил със сестрите Уилямс в тийнейджърските им години, обаче смята, че за Фереро ще бъде по-трудно да коригира техническите слабости в играта на Шелтън.

„Шелтън може да спечели няколко титли от Големия шлем, ако обстоятелствата се развият благоприятно за него“, заяви Мачи. „Ударите му от основната линия с бекхенд и ретурът понякога са технически непредвидими. А на самия връх разликите са изключително малки. Фереро може да му помогне много в редица отношения, защото характерът на Шелтън е по-силен от бекхенда му. Но достигането до първото място в света е съвсем различно предизвикателство.“

Коментар на Джонатан Джурейко за bbc.com

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Снимки: Imago