Ходар с невероятен рекорд, какъвто няма дори Надал

Рафа Ходар вече пише история още в първия си сезон като професионалист. Досега никой тенисист не беше успявал да влезе в топ 10 на световната ранглиста в дебютния си сезон. Тази статистика обаче беше променена от 20-годишния мадридчанин, който в понеделник, 2 ноември, ще стане новият номер 10 в класацията на ATP.

За постижението си той се нуждаеше от едва 287 дни след дебюта си в професионалния тур на Откритото първенство на Австралия. Това е рекорд, с който Ходар подобри убедително постижението на бразилеца Густаво Куертен, на когото бяха необходими 490 дни.

Ходар е най-бързият испанец, достигнал до топ 10 по отношение на времето от професионалния си дебют. Списъкът на испанските тенисисти, попадали сред десетте най-добри в света, започва с Маноло Орантес през 1973 г., когато за първи път е въведена компютъризираната световна ранглиста. Сега той се допълва от Рафа Ходар, който става 21-вият испански тенисист с подобно постижение.

Ходар е най-бързият по отношение на необходимото време, но не и най-младият. Карлос Алкарас е най-младият световен номер едно в историята, след като оглави ранглистата на 19-годишна възраст. На същата възраст Рафаел Надал вече също беше сред първите десет в света.

По-късно Надал достигна и до върха на класацията, както преди него бяха направили Карлос Моя, първият испанец начело на световната ранглиста, и Хуан Карлос Фереро.

До второто място в света са достигали Маноло Орантес и Алекс Кореча, а до третото – Серхи Бругера и Давид Ферер.

Няма испански тенисист, чийто най-добър резултат в ранглистата да е четвъртото място. До петата позиция е достигал Томи Робредо.

На шесто място в света са били Пепе Игерас и Алберт Коста.

До седмата позиция като най-високо класиране в кариерата си са достигали Хоан Агилера, Емилио Санчес Викарио, Алберто Берасатеги и Фернандо Вердаско.

Няма испанец, чийто върхов резултат да е осмото място в света, докато до деветата позиция са достигали Николас Алмагро и Роберто Баутиста Агут.

Десетото място като най-добро класиране в кариерата си са заемали Карлос Коста, Феликс Мантия и Пабло Кареньо Буста. Сега към тях ще се присъедини и Рафа Ходар.

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