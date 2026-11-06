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Неуспех срещу Лацио може да коства поста на Алегри в Наполи

  • 6 ное 2026 | 19:15
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Неуспех срещу Лацио може да коства поста на Алегри в Наполи

Неделният сблъсък между Наполи и Лацио на стадион “Диего Армандо Марадона” може да се окаже решаващ за бъдещето на Масимилиано Алегри като треньор на “партенопеите”, твърдят италианските медии.

Досега през сезона Наполи е загубил седем мача или точно половина от общо 14-те си срещи във всички турнири, като има още пет победи и две равенства. В Серия "А" тимът е осми в класирането, а в това на Шампионската лига е още по-надолу - на 27-ата позиция. Ето защо на Апенините очакват Алегри да бъде освободен от поста си, ако не спечели срещу Лацио, въпреки че поне засега продължава да разполага с доверието на президента Аурелио Де Лаурентис. Но ако наистина се стигне до негово уволнение, Стефано Пиоли изглежда като фаворит за негов наследник.

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В момента отборът се намира в тридневен лагер преди мача си с “орлите”, като според някои информации играчите са възроптали срещу това решение на Алегри и директора Джовани Мана. Също така се говори за разединение сред футболистите, като италианците застават зад наставника, а чужденците са против него. Съобщава се и за днешно посещение на Де Лаурентис, който е говорил както с играчите, така и с техния треньор.

Междувременно, Наполи ще бъде без своя капитан Джовани Ди Лоренцо за предстоящия двубой, тъй като от клуба потвърдиха за негово разтежение в лявото бедро. Най-вероятно травмата ще извади десния бек от игра за три седмици.

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Снимки: Gettyimages

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