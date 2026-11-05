Фариоли: Тази група напълно заслужаваше първата си победа

Франческо Фариоли подчерта и похвали водения от него отбор на Порто за демонстрираната конкурентоспособност при победата Наполи с 4:1. Това бе първи успех за "драконите" в Шампионската лига този сезон и възроди шансовете им да играят в "турнира на богатите" и в елиминационната им фаза. Италианският специалист бе категоричен, че отборният отговор е бил от решаващо значение за спечелването на първите точки в най-комерсиалния турнир.

„Отново срещнахме съперник от изключително високо ниво. Смятам, че се представихме много силно в страхотна атмосфера на „Драгао“, която ни тласна напред. Футболистите направиха фантастичен мач“, започна Фариоли

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Запитан дали скорошният двубой за първенството е послужил като модел за разгръщане на играта срещу неаполитанците, Фариоли предпочете да акцентира върху постоянството през последните седмици, свързвайки европейската вечер с предишния тест за Купата на Португалия.

„Добрите игри и, естествено, резултатите винаги помагат. Преди всичко обаче вниманието към детайлите и отборният дух са решаващи. В известен смисъл хубавите неща, които показахме във Визеу с доста ротации, това, което направихме през уикенда, и представянето ни днес са взаимносвързани. Доволен съм от резултата и се радвам, че взехме първи точки, за да поставим началото на нашия път в Шампионската лига“, каза Фариоли

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Въпреки глътката свеж въздух в класирането, наставникът на „драконите“ отказа да прави сметки за излизане от групата и веднага насочи вниманието си към следващото изпитание във вътрешния шампионат.

„Продължаваме да мислим мач за мач. Остават още четири срещи, така че моментът изисква да пренастроим фокуса: да възстановим физическите сили, да укротим емоциите и да се подготвим за гостуването на Витория Гимараеш, което ще бъде изключително тежък мач“, каза още Фариоли.

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Физическото състояние на състава и ротациите в последните мачове също бяха част от анализа, като Фариоли обоснова постепенното включване на различни футболисти и се пошегува с неразположението на един от голмайсторите тази вечер Габриел Вейга.

„Вярвам напълно в подобно разпределение на силите и в значението на това да се дават минути и на други момчета. От мача във Визеу насам няколко играчи започнаха да трупат игрово време. Днес влизането на Сантиаго Хименес бе фантастично и не мисля, че е съвпадение, че изиграните 90 минути във Визеу му се отразиха толкова добре. Приносът му беше много солиден. Що се отнася до Габри Вейга, той се събуди болен тази сутрин. Когато го смених, дори се пошегувах с него и му казах, че винаги трябва да боледува по същия начин и да хваща същия вирус“, уточни Фариоли.

Мигновеното влияние на Сантиаго Хименес в атака заслужи сериозни похвали от треньора, особено за отличния му поглед при подаването към Саму Омородион за гола.

„Справи се отлично и оказа огромно влияние. Беше решителен в два или три ключови момента и игра с огромна интензивност. Показа много позитивни неща. Както казах, доволен съм от изхода, от представянето на всички състезатели и смятам, че този отбор напълно заслужаваше да стигне до първия си успех в турнира“, сподели Фариоли.

Накрая Фариоли анализира ефективността на Порто при статичните положения – ключово оръжие, донесло две попадения след ъглови удари, дело на двойката полски централни защитници, и похвали невидимия труд на своя щаб.

„Това винаги е фундаментален момент в мача. Днес двамата ни полски централни защитници имаха фантастично влияние. Това е елемент, върху който работим изключително усилено. Разполагаме с отличен треньорски щаб, съсредоточен върху детайлния анализ и подготовка на тези ситуации, изпипвайки всеки нюанс. Точно това направихме отново. Качеството на изпълнителя, съчетано с агресивността на хората, които атакуват топката във въздуха, ни донесе головете от статични положения“, завърши Фариоли.

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