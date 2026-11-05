Политано разкритикува съотборниците си след разгрома от Порто

Крилото на Наполи Матео Политано отправи остри думи към своите съотборници след тежката загуба с 1:4 при гостуването на Порто в Шампионската лига. Опитният футболист изрази разочарование от факта, че в трудните моменти само местните играчи застават пред медиите, за да дават обяснения. Неаполитанците започнаха срещата на „Ещадио до Драгао“ с амбиция, въпреки че разполагаха с изключително оредял състав – десет състезатели бяха извън строя заради травми или липса на картотека, което остави едва трима опитни полеви футболисти на резервната скамейка.

„Щеше да е добре, ако и други съотборници идваха тук да поемат отговорност и да дадат обяснение, а не само ние, италианците. Но както и да е – аз никога не крия лицето си“, заяви Политано.

Наполи се срина след почивката за първа победа на Порто

Разочарованието в лагера на Наполи се задълбочава, след като през уикенда тимът отстъпи с 0:2 пред Ювентус в Серия А, а на европейската сцена вече има три загуби от четири изиграни мача.

„Не се видя прогресът, който очаквахме. Подходът през първата част беше правилен – изравнихме и създадохме възможности, от които можехме да извлечем повече. Допуснахме обаче два гола след ъглови удари, а съперникът удари и две греди от идентични ситуации. Нагласата ни на терена е недопустима за тим от нашия ранг на такова ниво“, категоричен бе футболистът.

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Той бе запитан дали в тима липсва сплотеност или наставникът Макс Алегри губи контрол върху съблекалнята.

„Не нападам никого лично. Отборът преживява труден период, но трябва да се обединим за предстоящия двубой преди паузата за националните отбори. Надявам се през тази почивка част от контузените да се възстановят и истинският ни сезон да започне“, отговори Политано.

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Играчът говори и за тенденцията Наполи често да губи контрол в последния половин час на срещите.

„Не знам каква е причината, сами си задаваме този въпрос. Често проблемът не е тактически, тъй като се прибираме зад линията на топката, но липсват решителност, концентрация и усещане за опасност. Както в Серия А, така и в Шампионската лига, оставиш ли дори минимално пространство, съперникът те наказва“, каза Политано

Накрая той коментира и срива в последните минути.

„Има огромна разлика между това да загубиш с 1:2 и с 1:4. След втория гол буквално се сринахме и е време всеки от нас да погледне реалността в очите“, завърши Политано.

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