Алегри: Наполи има своите лимити

Старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри призна, че съставът му разполага с ограничени възможности след тежкото поражение с 1:4 при гостуването на Порто. Неуспехът постави под сериозна въпросителна бъдещето на неаполитанците в Шампионската лига, след като тимът допусна три загуби в първите си четири срещи от турнира. Конкретно срещу "драконите" физическите сили на неаполитанците се изчерпаха в заключителните двадесет минути, когато те инкасираха цели три попадения.

„Допуснахме груби грешки при две статични положения, въпреки че до седемдесетата минута отборът се представяше на добро ниво“, коментира Алегри пред „Скай Спорт Италия“. „Бяхме агресивни и играехме човек за човек, но вторият гол след рикошет ни пречупи. Натрупаната умора ни попречи да се изтеглим навреме и да направим изкуствена засада. Това са грешки, които неизбежно се появяват, когато си на предела на силите си. В Шампионската лига темпото е изключително високо и в края бяхме напълно притиснати“, започна Алегри.

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Кадровата криза принуди треньора да смени игровата постройка на 3-5-1-1, позиционирайки Кевин Де Бройне непосредствено зад централния нападател Расмус Хьойлунд.

„Избрах тази тактика, защото това беше единственият възможен ход. Планът работеше повече от час, но съперникът направи пет смени и внесе свежест, докато ние нямахме кого да пуснем в игра. За да поддържаш висок ритъм и агресивна преса, са необходими свежи сили от пейката“, поясни специалистът.

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Алегри репликира задочно и Фабио Капело относно липсата на организация в дефанзивния вал, като обърна внимание на индивидуалните колебания в ключови моменти.

„Наясно съм с лимитите на този състав. Когато една и съща група играчи излиза на терена през три дни, след седемдесетата минута срещата придобива съвсем различен характер. Можеш да запазиш контрол само ако разполагаш с осем или девет класни опции сред резервите. Всичко се решава от детайлите – моменти на невнимание като тези на Бьокема днес или на Марианучи в Торино водят до загуби“, каза Алегри.

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Напрежението около наставника продължава да расте на фона на колебливите изяви в Серия А и Европа, а пред тима предстои ново сериозно изпитание.

„Сблъсъкът с Лацио в неделя е като финал за нас. Трябва незабавно да възстановим силите си, защото това са наличните ни състезатели. Надявам се по време на паузата за националните отбори част от контузените да се завърнат в състава“, завърши Алегри.

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