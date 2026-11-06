Манчев и Какалов бележат за разгромна победа на ветераните на Ботев

Ветераните на Ботев Пловдив стартираха по отличен начин участието си в Държавното първенство през новия сезон. "Жълто-черните" се наложиха с 6:0 срещу Тракия (Стамболийски) на стадиона в село Крумово. Николай Манчев се отчете с хеттрик, а по едно попадение за "канарчетата“ добавиха Георги Какалов, Тодор Тодоров и Атанас Любенов.

Ботев игра в състав:

Цветан Гърдев, Величко Величков, Димитър Ангелов, Атанас Зангаров, Тодор Тимонов, Тодор Тодоров, Николай Манчев, Красимир Кръстев, Атанас Любенов, Иван Площаков, Георги Какалов (Борислав Караматев, Никола Данчев, Иван Караманов).

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