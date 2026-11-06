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Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

  • 6 ное 2026 | 12:55
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Открито е оръжието, с което бе убит Илиян Филипов

Открито е огнестрелното оръжие, с което е извършено на 30 септември убийството на бизнесмена Илиян Филипов, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив след разрешение на наблюдаващия прокурор по образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Съдът остави Мегеров в ареста заради "впечатляващ обем доказателства" за убийството на Филипов
Съдът остави Мегеров в ареста заради "впечатляващ обем доказателства" за убийството на Филипов

Предвид водените и към момента активни действия по разследването на тежкото криминално престъпление, на този етап не може да бъде предоставена повече информация и не се предвиждат изявления от представителите на полицията и прокуратурата, подчертават от пресцентъра на полицията. Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването, допълват от прокуратурата.

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици
Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

За убийството на Филипов бе арестуван 51-годишния Славчо Мегеров. Мотивът за престъплението, според прокуратурата, е личен и породен от финансови отношения. С решение на Апелативния съд в Пловдив обвиняемият Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". 

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