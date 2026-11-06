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Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
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Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пловдив) излиза срещу Дунав (Русе) на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата е насрочена от 19:15 часа, а главен арбитър на сблъсъка ще бъде Васил Минев. За пловдивския тим това е предпоследен мач пред домакинска публика за календарната година.

Преди този сблъсък домакините, водени от Станислав Генчев, се намират на пето място в класирането с актив от 22 точки след 13 мача, в които са записали 7 победи, 1 равенство и 5 загуби. В последния си двубой от първенството "канарчетата" постигнаха изразителна победа с 5:2 като гости на Локомотив (София), реванширайки се за поражението с 0:4 от ЦСКА 1948 кръг по-рано.

Ботев призова феновете преди мача с Дунав
Ботев призова феновете преди мача с Дунав

От своя страна Дунав (Русе), воден от старши треньора Георги Чиликов, заема десета позиция с 11 точки от 13 изиграни срещи (3 победи, 2 равенства и 8 загуби). В миналия кръг русенци отстъпиха у дома на Левски с 0:1, спирайки серията си от победи срещу Спартак (Варна) с 2:0 в първенството и над Рилски спортист с 3:2 за Купата на България.

В последните 5 преки срещи между двата отбора Ботев (Пловдив) има значително превъзходство с 4 победи и 1 равенство, докато Дунав (Русе) няма нито един успех. В последната им среща през юли 2020 г. пловдивчани спечелиха с 3:1 у дома.

В състава на Ботев (Пловдив) поради контузии мача пропускат Тодор Неделев и Самуил Цонов. За гостите от Русе поради здравословни проблеми извън строя са Билал Ел Баккали и Акила Монтейро.

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