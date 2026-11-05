Внукът на Илиян Филипов вдигна трофей с екипа на Ботев

Изключително емоционален момент преживя “жълто-черната” общност, след като внукът на Илиян Филипов спечели Купа с набор 2015. Трофеят ще бъде показан пред феновете на “канарите” преди мача с Дунав, а малките ботевисти посветиха Купата на загиналия президент на клуба.

“Внукът на Илиян Филипов вдигна купата с екипа на Ботев, малките „канарчета“ ще покажат трофея пред публиката преди мача с Дунав Русе!

Юношите на Ботев Пловдив от набор 2015 година спечелиха турнир в Кранево, след като записаха пет победи в петте си изиграни мача.

Купата бе вдигната от внука на Илиян Филипов, който е част от детско-юношеската школа на клуба. Малките ботевисти посветиха своя успех на президента на клуба Илиян Филипов.

Под ръководството на треньора Даниел Спасов „жълто-черните“ записаха победи над Ботев Нови Пазар (6:0), Янтра Габрово (2:0), Атлетик Русе (2:0), Добруджа (2:1) и Левски София (1:0).

Малките ботевисти ще имат възможността да споделят радостта от спечеления трофей с „жълто-черната“ публика преди мача с Дунав Русе.

Децата ще направят почетна обиколка пред феновете на „Колежа“, след което ще подкрепят мъжкия отбор от трибуните.”

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