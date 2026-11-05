Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Внукът на Илиян Филипов вдигна трофей с екипа на Ботев

  • 5 ное 2026 | 17:19
  • 291
  • 0

Изключително емоционален момент преживя “жълто-черната” общност, след като внукът на Илиян Филипов спечели Купа с набор 2015. Трофеят ще бъде показан пред феновете на “канарите” преди мача с Дунав, а малките ботевисти посветиха Купата на загиналия президент на клуба.

“Внукът на Илиян Филипов вдигна купата с екипа на Ботев, малките „канарчета“ ще покажат трофея пред публиката преди мача с Дунав Русе!

Юношите на Ботев Пловдив от набор 2015 година спечелиха турнир в Кранево, след като записаха пет победи в петте си изиграни мача.

Купата бе вдигната от внука на Илиян Филипов, който е част от детско-юношеската школа на клуба. Малките ботевисти посветиха своя успех на президента на клуба Илиян Филипов.

Под ръководството на треньора Даниел Спасов „жълто-черните“ записаха победи над Ботев Нови Пазар (6:0), Янтра Габрово (2:0), Атлетик Русе (2:0), Добруджа (2:1) и Левски София (1:0).

Малките ботевисти ще имат възможността да споделят радостта от спечеления трофей с „жълто-черната“ публика преди мача с Дунав Русе.

Децата ще направят почетна обиколка пред феновете на „Колежа“, след което ще подкрепят мъжкия отбор от трибуните.”

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (София) обяви треньора за следващия си мач

Локо (София) обяви треньора за следващия си мач

  • 5 ное 2026 | 17:32
  • 330
  • 0
Стотици фенове на ЦСКА се събират в Атина

Стотици фенове на ЦСКА се събират в Атина

  • 5 ное 2026 | 17:27
  • 1185
  • 0
Апелативната комисия отхвърли жалба на Септември (Сф)

Апелативната комисия отхвърли жалба на Септември (Сф)

  • 5 ное 2026 | 16:40
  • 559
  • 0
Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 16:28
  • 4095
  • 14
Групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос

Групата на ЦСКА за гостуването на Панатинайкос

  • 5 ное 2026 | 15:43
  • 2575
  • 1
Обявиха програмата на България за мачовете с Исландия и Естония

Обявиха програмата на България за мачовете с Исландия и Естония

  • 5 ное 2026 | 15:42
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 13686
  • 46
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 49836
  • 101
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 21235
  • 70
Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
  • 32246
  • 103
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 16511
  • 21
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 17277
  • 60