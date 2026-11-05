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Аталанта не успя да пречупи Кайрат като домакин

  • 5 ное 2026 | 22:22
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Аталанта не успя да пречупи Кайрат като домакин

Отборите на Аталанта и Кайрат завършиха наравно 1:1 на „Ню Баланс Арена“ в среща от третия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

Италианците доминираха осезаемо както в притежанието на топката, така и в отправените удари. Въпреки това в 53-тата минута те изостанаха в резултата. Тогава при контратака Едмилсон изведе с пас Марк Гуал, който напредна и се разписа с удар по земя. Домакините все пак успяха да избегнат изненадващо поражение в 82-рата минутаq, когато резервата Никола Кръстович беше точен след изпълнение на корнер, при което Реля Обрич му асистира с глава.

Така преди късните мачове от кръга Аталанта заема 16-ата позиция в класирането с актив от четири точки, а със своите две Кайрат е чак 31-ви след третия си пореден мач без победа в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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