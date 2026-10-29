Фиорентина и Аталанта не се победиха след зрелищно реми

Отборите на Фиорентина и Аталанта направиха равенство 2:2, затваряйки деветия кръг в Серия А по вълнуващ начин. С точката тосканците останаха в зоната на изпадащите, докато "Богинята" се позиционира на три пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Гостите откриха резултата в 41-вата минута чрез Шарле Де Кетеларе, но след почивката зрителите на "Артемио Франки" бяха зарадвани, ставайки свидетели на пълен обрат. Алиеу Нжие изравни в 53-тата минута, а в 61-вата Жоао Марио направи 2:1.

Около четвърт час преди края пък Никола Залевски възстанови отново паритета в 74-ата минута и до края нямаше нови промени по резултата.

В следващия кръг Фиорентина ще гостува на Сасуоло на 2 ноември (понеделник) от 19:30 часа българско време, докато Аталанта в същия ден от 21:45 часа ще приеме Парма.

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