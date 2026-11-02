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Парма заби звучен шамар на Аталанта насред Бергамо

  • 2 ное 2026 | 23:40
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Парма спечели с 3:0 гостуването си на Аталанта в десетия кръг на Серия „А“. Джовани Фабиан (41′) даде преднина на гостите преди почивката, а автогол на Давиде Дзапакоста (47′) и попадение на Симоне Лонтани (58′) решиха двубоя в началото на второто полувреме. Така гостите сложиха край на серията си от 4 поредни мача без победа, като в същото време продължиха проблемите при домакините, които пък в момента са в серия от 4 мача без успех в първенството.

Аталанта първи изпрати топката в мрежата. В осмата минута Никола Кръстович се разписа, но попадението бе отменено заради засада на Дзапакоста.

Парма поведе четири минути преди края на първото полувреме. След центриране от корнер Фабиан засече топката с глава и откри резултата.

Гостите нанесоха нов удар непосредствено след почивката. В 47-ата минута Парма организира контраатака, при която Ел Билал Туре бе изведен и центрира, а Дзапакоста насочи топката в собствената си врата.

В 58-ата минута Лонтани оформи крайното 0:3 със силен шут по земя извън наказателното поле.

С успеха Парма събра 8 точки и се изкачи на 15-ото място, излизайки от зоната на изпадащите. Аталанта остава на 13-а позиция с 11 точки.

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Снимки: Gettyimages

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